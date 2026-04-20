Niederaula feiert Derby-Coup – Aulatal und Neuenstein mit einem Punkt

– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Der 24. Spieltag der Gruppenliga Fulda hat aus nordhessischer Sicht drei sehr unterschiedliche Geschichten geschrieben. Die SG Niederaula/Kerspenhausen setzte mit einem überzeugenden Derby-Sieg gegen den ESV Hönebach ein deutliches Zeichen im Abstiegskampf, die SG Aulatal verhinderte in Künzell zumindest eine weitere Niederlage, während die SG Neuenstein es verpasste, gegen dezimierte Gäste einen seltenen Heimsieg einzufahren.

Weniger zufrieden dürfte man in Neuenstein auf den Nachmittag blicken. Nach dem Derby-Coup in Aulatal bot sich gegen die SG Oberzell/Züntersbach die Gelegenheit, den kleinen Aufschwung mit einem Heimsieg zu untermauern. Doch es blieb bei einem 0:0 – und angesichts des Spielverlaufs fühlte sich dieser Punkt eher zu wenig an.

In einer ausgeglichenen, chancenarmen Partie hielt das Schlusslicht zunächst gut mit, ohne sich klare Vorteile zu verschaffen. Als die Gäste nach der Gelb-Roten Karte gegen Maurice Jäckel ab der 72. Minute in Unterzahl gerieten und in der Nachspielzeit sogar nur noch mit neun Spielern auf dem Platz standen, schien sich die Tür zum Sieg noch einmal zu öffnen. Doch Neuenstein fand auch in dieser Phase keinen entscheidenden Zugriff mehr. So stand am Ende eine klassische Nullnummer, die tabellarisch nur begrenzt hilft. Zwar bleibt jeder Punkt für das Schlusslicht wichtig, doch gerade gegen einen dezimierten Gegner wäre deutlich mehr möglich gewesen. Nach dem überraschenden Sieg in Aulatal verpasste Neuenstein damit die Chance, echte Folgeenergie zu erzeugen.

Wieder keine drei Punkte

Die SG Aulatal hat nach den Niederlagen gegen Neuhof und Neuenstein in Künzell zumindest einen weiteren Rückschlag vermieden. Beim 1:1 in einem Spiel auf Augenhöhe nahm die Mannschaft von Martin Friedrich einen Punkt mit, der im ersten Moment weder als großer Gewinn noch als klare Enttäuschung durchgeht. In einer intensiven Partie begegneten sich beide Mannschaften weitgehend ebenbürtig. Künzell ging nach gut einer Stunde durch Nikola Naumoski in Führung und schien die Partie in dieser Phase eher auf seine Seite zu ziehen, verpasste es jedoch, die sich bietenden Konterchancen sauber zu Ende zu spielen. Das rächte sich, als Maximilian Weber in der Schlussphase zum 1:1 ausglich. Danach drängte Aulatal über mehrere gefährliche Standardsituationen sogar noch auf den Sieg, fand aber nicht mehr den entscheidenden Treffer. Für Aulatal bedeutet das Remis immerhin, dass der Tabellenzweite nicht weiter abrutschte. Der große Druck auf Spitzenreiter Bronnzell ist allerdings erst einmal weg, zumal die Konkurrenz im oberen Bereich eng zusammengerückt bleibt. Nach zuletzt unruhigen Wochen dürfte der Punkt in Künzell dennoch vor allem als kleiner Schritt zurück zur Stabilität gewertet werden. Großer Schritt