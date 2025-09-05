Niederalteich-Lauf geht weiter - Spielabsage in Waldkirchen

Die SpVgg Niederalteich hat einen Lauf. Die Schützlinge von Manuel Kesten meisterten auch die Auswärtshürde beim SV Hutthurm und konnten sich mit 1:0 behaupten. Während sich die Truppe um Siegtorschütze Florian Nickl von der gefährdeten Tabellenregion absetzen konnte, wird die Lage für "Huading" immer brenzliger. Auf den dritten Rang verbesserte sich - zumindest vorübergehend - der SV Grainet, der in einer unterhaltsamen Begegnung beim SV Schalding-Heining II mit 3:2 die Oberhand behielt. Nicht ausgetragen werden konnte das Derby zwischen dem TSV Waldkirchen und dem TSV-DJK Oberdiendorf, denn das Rasenspielfeld war aufgrund der starken Regenfälle nicht bespielbar und Schiedsrichter Gabriel Rau erklärte den Platz für unbespielbar.





Stefan Richter (Trainer SV Hutthurm): "Es war das erwartet schwere Spiel. Niederalteich war aggressiv, giftig und cleverer. Deshalb haben sich die Gäste und den 1:0-Sieg auch verdient. Wir waren zu ungenau in unseren Aktionen, nicht zwingend und haben unsere wenigen Chancen nicht genutzt."





Manuel Kesten (Spielertrainer SpVgg Niederalteich): "Wir sind gut reingekommen und haben nach einer schönen Kombination das 1:0 gemacht. In den Zweikämpfen waren wir sehr robust, haben es aber verpasst, bei einer dicken Möglichkeit den zweiten Treffer nachzulegen. Nach der Pause ist Hutthurm etwas stärker geworden, ohne richtig zwingend zu werden. Die Defensivleistung war wieder top und wir haben hochverdient gewonnen."









Manuel Mörtlbauer (Spielertrainer SV Schalding-Heining II): "Nach einer sehr schwachen Leistung in der ersten Hälfte haben wir nach dem Seitenwechsel eine tolle Moral bewiesen. Auch vom 0:2 haben wir uns nicht aus der Ruhe bringen lassen. Wir haben dann richtig gut gespielt und verdientermaßen den Ausgleich gemacht. Leider haben wir in der letzten Minute nach einem individuellen Fehler einen Elfmeter fabriziert, denn die starken Gäste zum Siegtreffer nutzen konnten."