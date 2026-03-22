Niederalteich: Kroner und Obermeier kommen im Sommer Der Offensivmann kehrt nach einem Jahr vom FC Künzing zurück zu den Grün-Weißen von Thomas Seidl · Heute, 19:35 Uhr · 0 Leser

Sebastian Kroner (zweiter von links) und Fabio Obermeier (zweiter von rechts) zieht es zur SpVgg Niederalteich – Foto: Verein

Von der Klassen-Zugehörigkeit hat die SpVgg Niederalteich noch keine Planungssicherheit für die Spielzeit 2026/2027. Unabhängig vom Saisonausgang treiben die Verantwortlichen allerdings mit Hochdruck die Kaderplanung voran. Mit Sebastian Kroner läuft ab Juni wieder ein alter Bekannter für den derzeitigen Tabellendreizehnten der Bezirksliga Ost auf, der nach einem Jahr beim FC Künzing zu seinem langjährigen Stammverein zurückkehrt. Zudem kann der Klub die Verpflichtung von Fabio Obermeier vermelden, der momentan noch das Trikot des Kreisligisten SV Schöfweg trägt.

Sebastian Kroner war schon als Jugendlicher für die SpVgg Niederalteich aktiv und gehörte dem Jahrgang an, der 2019 den Aufstieg in die U19-Landesliga schaffte. Im Herrenbereich war der Linksfuß ebenfalls auf Anhieb eine tragende Säule bei den Grün-Weißen, die 2023 Meister der Kreisliga Straubing wurden. Zu diesem historischen Triumph steuerte der offensive Außenbahnspieler 21 Scorer-Punkte (elf Tore, zehn Vorlagen) bei. Eine Etage höher war Kroner ebenfalls eine tragende Säule, markierte in 48 Partien respektable 18 Treffer und leistete außerdem sechs Assists. Beim FC Künzing ist der 24-Jährige zwar eine Stammkraft, kehrt den "Römern" aber nach nur einer Saison wieder den Rücken. "Mit Sebi kehrt ein ganz wichtiger Baustein für die nächste Saison wieder zu uns zurück. Er ist ein Unterschiedsspieler und wird uns offensiv sehr sehr guttun. Alle im Verein freuen sich, dass er wieder für für die Spielvereinigung auflaufen wird", frohlockt Niederalteichs Sportvorstand Tobias Jakob.





