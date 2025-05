Niederalteich holt sich Defensiv-Routinier Sperl

Mit einem hochverdienten 1:0-Heimerfolg räumte die SpVgg Niederalteich am Maifeiertag die letzten Zweifel am Bezirksliga-Klassenerhalt aus. Tags darauf kann der Klub seinen vierten Neuzugang für die Spielzeit 2025/2026 bekanntgeben: Dennis Sperl wechselt vom Kreisklassisten ASV Steinach in den Klosterort. Der 30-jährige Linksfuß fungiert bei seinem Noch-Klub seit Sommer 2023 als spielender Co-Trainer und hat immerhin schon 59 Bezirksliga-Einsätze in seiner Vita stehen.

"Wir kennen Dennis aus den etlichen Duellen gegen Steinach. In diesen Spielen war er immer ein wichtiger Faktor im Defensivverbund und im positiven Sinne ein sehr unangenehmer Gegenspieler. Er hat in seiner Laufbahn schon viele Positionen bekleidet und kann uns nicht nur in der Abwehr, sondern auch im Mittelfeld verstärken. Dennis ist zudem ein sehr kopfballstarker Spieler, was uns defensiv sowie offensiv helfen wird. Die Mannschaft wird von seiner Erfahrung und Spielweise profitieren", ist Niederalteichs Sportvorstand Tobias Jakob überzeugt.





Sperl, der insgesamt elf Jahre das Trikot des ASV Steinach getragen hat und zuvor seine ersten Erfahrungen im Herrenbereich beim damaligen Bezirksligisten SV Bernried sammelte, ist heiß auf die neue sportliche Herausforderung: "Ich hatte sehr schöne Jahre in Steinach, weshalb mir der Schritt auch nicht leicht gefallen ist. Es ist aber nochmal an der Zeit, etwas Neues in Angriff zu nehmen. Ich freue mich sehr auf die reizvolle Aufgabe bei der SpVgg Niederalteich."







Die bisherigen Niederalteicher Zu- und Abgänge für die Saison 2025/2026 im Überblick:



Zugänge: Florian Nickl (SV Schöfweg), Manuel Kesten, Florian Memminger (beide DJK Neßlbach), Dennis Sperl (ASV Steinach)



Abgänge: Marcel Müller (SpVgg Landshut), Sebastian Kroner (FC Künzing), Fabian Schwingenschlögl, Thomas Lösl (beide TSV Seebach)