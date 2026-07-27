Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Niederalteich-Coup: Tschechischer Ex-Profi kommt
Der ehemalige U21-Nationalspieler Martin Zeman läuft künftig für den Bezirksliga-Absteiger auf
von Thomas Seidl · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
Martin Zeman gibt bereits am Freitag sein Debüt für die SpVgg Niederalteich – Foto: IMAGO / CTK Photo
Martin Zeman war in seiner langen Profi-Laufbahn dreimal tschechischer Meister und einmal Pokalsieger, stand bei Top-Klubs wie Sparta Prag und Viktoria Pilsen unter Vertrag, hatte zudem Auslands-Stationen in der Schweiz beim FC Sion und in Österreich bei Admira Wacker. Künftig wird der 37-jährige Routinier in der niederbayerischen Kreisliga dem runden Leder hinterherjagen. Der ehemalige tschechische U-Nationalspieler hat sich der SpVgg Niederalteich angeschlossen und wird seinen Einstand im Heimspiel gegen den TSV Regen geben.
"Wir wollten im Offensivbereich etwas machen als sich die Möglichkeit mit Jan ergeben hat, haben wir zugeschlagen. Er hat letzte Woche bei uns mittrainiert und dabei einen hervorragenden Eindruck hinterlassen. Trotz seines gehobenen Fußballeralters ist er körperlich in einem guten Zustand und wird uns definitiv weiterhelfen. Zudem spricht er deutsch, das ist natürlich auch top", freut sich Niederalteichs Coach Manuel Kesten, der mit seinem Mannen zum Start im Nachbarduell vor 600 Zuschauern im Derby beim SV Auerbach ein 1:1-Remis holte.
Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga sind die Blicke bei den Grün-Weißen wieder nach vorne gerichtet. "Es waren keine einfachen Wochen und Monate. Der Abstieg, eine Verletzungsmisere und eine äußerst zähe Vorbereitung, in der wir in ein paar Einheiten keine 10 Spieler auf dem Platz hatten. Mittlerweile sieht es personell wieder deutlich besser aus, wenngleich einige Jungs noch nicht hundertprozentig fit sind", berichtet Kesten, der aber guter Dinge ist, dass der Turnaround geschafft wird: "Wir haben eine gute Mannschaft, mit der wir es im Kreuz haben, in der Kreisliga eine gute Rolle zu spielen. Das ist auch unser Anspruch und deshalb peilen wir auf alle Fälle einen Platz im vorderen Tabellendrittel an." Als heißeste Anwärter auf die Spitzenplätze sieht der frühere Landesliga-Fußballer den SV Neuhausen/Offenberg, den SC Zwiesel und den TSV Regen.