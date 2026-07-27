Niederalteich-Coup: Tschechischer Ex-Profi kommt Der ehemalige U21-Nationalspieler Martin Zeman läuft künftig für den Bezirksliga-Absteiger auf von Thomas Seidl · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Martin Zeman gibt bereits am Freitag sein Debüt für die SpVgg Niederalteich – Foto: IMAGO / CTK Photo

Martin Zeman war in seiner langen Profi-Laufbahn dreimal tschechischer Meister und einmal Pokalsieger, stand bei Top-Klubs wie Sparta Prag und Viktoria Pilsen unter Vertrag, hatte zudem Auslands-Stationen in der Schweiz beim FC Sion und in Österreich bei Admira Wacker. Künftig wird der 37-jährige Routinier in der niederbayerischen Kreisliga dem runden Leder hinterherjagen. Der ehemalige tschechische U-Nationalspieler hat sich der SpVgg Niederalteich angeschlossen und wird seinen Einstand im Heimspiel gegen den TSV Regen geben.

"Wir wollten im Offensivbereich etwas machen als sich die Möglichkeit mit Jan ergeben hat, haben wir zugeschlagen. Er hat letzte Woche bei uns mittrainiert und dabei einen hervorragenden Eindruck hinterlassen. Trotz seines gehobenen Fußballeralters ist er körperlich in einem guten Zustand und wird uns definitiv weiterhelfen. Zudem spricht er deutsch, das ist natürlich auch top", freut sich Niederalteichs Coach Manuel Kesten, der mit seinem Mannen zum Start im Nachbarduell vor 600 Zuschauern im Derby beim SV Auerbach ein 1:1-Remis holte.





