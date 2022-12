Nieder-Kainsbach trennt sich von Trainer Termeer Nach nur sechs Monaten gehen der Kreisoberligist und Termeer getrennte Wege

Nun hat sich der Kreisoberligist mit sofortiger Wirkung von Termeer getrennt. Die Entscheidung traf die sportliche Leitung um Abteilungsleiter Steffen Klinger in der Woche vor Weihnachten. Als Gründe für die Trainerentlassung nennt die SG Differenzen und Unstimmigkeiten außerhalb des Platzes, wodurch eine weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit nicht mehr möglich war. In einer Mitteilung bedankt sich die SG ausdrücklich bei Felix Termeer für die geleistete Arbeit in den vergangenen sechs Monaten und wünscht ihm für die sportliche Zukunft alles Gute.

Über die Neubesetzung der Trainerposition will sich die sportliche Leitung der SG in den kommenden Wochen bis zum Rückrundenstart intensiv Gedanken machen. Sowohl eine interne Lösung bis zum Saisonende, als auch eine externe Lösung während der Winterpause sind denkbar. Abteilungsleiter Steffen Klinger möchte sich hierbei alle Optionen offenhalten.