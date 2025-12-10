Niebel und Wirtz verlängern beim 1.FC Grevenbroich-Süd

Die sportliche Leitung des Bezirksligisten setzt auf Kontinuität: Cheftrainer Niebel und sein bewährter Co-Trainer Kai Uwe Wirtz haben ihre Verträge über die laufende Saison 2025/26 hinaus um ein weiteres Jahr verlängert. Damit bleibt das erfolgreiche Trainerduo auch in der kommenden Spielzeit an Bord und führt die Mannschaft weiter auf ihrem eingeschlagenen Weg.

Die Vereinsführung betonte bei der Bekanntgabe, dass die Verlängerung ein klares Zeichen des Vertrauens in die Arbeit des Trainerteams sei. „Chris und Kai haben in den vergangenen Monaten bewiesen, dass sie nicht nur sportlich, sondern auch menschlich perfekt zu unserem Verein passen“, so der sportliche Leiter Murat Köktürk . Die beiden Trainer gelten als Garant für eine positive Entwicklung und eine klare Spielphilosophie.

Aktuelle Situation in der Bezirksliga

Aktuell rangiert die Mannschaft auf dem 9. Tabellenplatz der Bezirksliga. Nach einem ausgeglichenem Saisonstart konnte sich das Team stabilisieren und wichtige Punkte einfahren. Die Verantwortlichen sehen die Entwicklung als Bestätigung der Arbeit des Trainerduos: „Wir sind überzeugt, dass wir mit Chris und Kai Uwe die richtigen Männer an der Seitenlinie haben, um die Mannschaft weiter nach vorne zu bringen.“ betont der 1. Vorsitzende Jürgen Latajka.

Ausblick auf die kommende Saison

Mit der Vertragsverlängerung ist nun frühzeitig Klarheit geschaffen. Das Trainerteam kann sich voll auf die verbleibenden Spiele konzentrieren und gleichzeitig die Weichen für die kommende Saison stellen. Geplant sind unter anderem gezielte Verstärkungen im Kader sowie eine intensive Vorbereitung, um die Platzierung in der oberen Tabellenhälfte anzugreifen.