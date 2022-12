Nie wieder Bövinghausen - darum ging Tyrala so schnell zu Türkspor Unter der Woche war der beim TuS Bövinghausen zurückgetretene Chefcoach Sebastian Tyrala zu seinem Ex-Verein Türkspor Dortmund zurückgekehrt.

Tyrala sprach zuletzt davon, dass "er für gewisse Werte steht, die er hinterher in Bövinghausen nicht mehr wiedergefunden hat." Wie Bövinghausen wird auch Türkspor Dortmund mit Dr. Akin Kara von einem Mäzen geführt. Tyrala sagt: "Ajhan Dzaferoski und Dr. Akin Kara sind natürlich beides starke Persönlichkeiten. Trotzdem sind beide Klubs nicht zu vergleichen, da gibt es extreme Unterschiede. Die Strukturen sind anders. Türkspor hat noch den Sportlichen Leiter Emre Konya und den Teammanager Mesut Aksoy. TuS Bövinghausen hat Ajhan Dzaferoski. Und ich sehe auch Unterschiede in der Struktur beider Mannschaften. Bei Bövinghausen stehen fast nur Spieler aus höheren Ligen unter Vertrag, das ist bei Türkspor nicht der Fall."

Den Schritt in die Westfalenliga sieht der Ex-Profi nicht als Rückschritt an, da er mit Türkspor durchaus in die Regionalliga strebt. Sollte der Sprung in die Oberliga in der laufenden Spielzeit aufgrund der starken Konkurrenz mit dem FC Brünninghausen und dem RSV Meinerzhagen verpasst werden, geht Tyrala davon aus, dass ein zweiter Anlauf unter seiner Leitung angegangen wird. "So ist es geplant", verrät er.

Eine Rückkehr irgendwann zum TuS Bövinghausen, dem er den Aufstieg in die Regionalliga gönnt, schließt Tyrala aber kategorisch aus.