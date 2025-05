"Nie so wohlgefühlt" - Oberliga-Meister verlängert mit Offensivmann

Drei Tage nach dem sensationellen Gewinn des Doubles – bestehend aus der Meisterschaft in der Oberliga BW sowie dem Sieg im DB Regio-wfv-Pokalfinale – kann die SG Sonnenhof Großaspach bereits die nächste Verlängerung für die neue Saison bekanntgeben. Ebenfalls ein neues Arbeitspapier für die kommenden beiden Jahre unterzeichnet hat Lorenz Ender. Der 24-jährige Offensivmann kam im Sommer 2023 von der US-amerikanischen Saint Francis University nach Aspach und bestritt seitdem wettbewerbsübergreifend 41 Pflichtspiele für die Aspacher, in denen er zwei Tore erzielte und einen weiteren Treffer vorbereitete.

Vorstand Sport, Michael Ferber: „Lorenz hat zwar nicht immer die Spielzeit erhalten, die er sich in der aktuellen Saison vermutlich erhofft hatte, aber sich dennoch immer maximal vorbildlich in den Dienst der Mannschaft gestellt und war nebenbei noch ein absoluter Garant für die super Stimmung innerhalb des Teams. Daher ist es für uns auch nur ein logischer Schritt, dass wir den Vertrag mit ihm gerne verlängern möchten und er uns auch ohne zu Zögern seine Zusage erteilt hat.“

Lorenz Ender: „Ich habe mich noch nie so wohlgefühlt bei einem Verein, als hier beim Dorfklub. Was wir hier in den letzten Monaten entstanden ist, ist wirklich unbeschreiblich. Daher freue ich mich riesig, dass meine Zeit hier auch noch lange nicht vorbei ist und bin mir sicher, dass wir hier alle gemeinsam auch weiterhin eine gute sowie erfolgreiche Zeit zusammen haben werden.“