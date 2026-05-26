Nie mehr 2. Liga: Elbergen macht die Meisterschaft klar

– Foto: Markus Meer

Es gibt diese Abende im Amateurfußball, da fühlt sich schon die Trinkpause nach Entscheidungsspiel an. Gefühlt 100 Grad, Meisterschaft auf dem Silbertablett und irgendwo hinter der Trainerbank fliegt beinahe ein Handy über den Sportplatz. Willkommen in der 2. Kreisklasse Süd.

Schon vor Anpfiff war die Rechnung simpel: Ein Punkt reicht und die Schale geht nach Elbergen. Trotzdem begann der SV Concordia Emsbüren/Elbergen nicht wie eine Mannschaft, die auf Rechnen Lust hatte, sondern wie eine, die die Sache sofort erledigen wollte.

Doch der TuS Lingen meldete sich zurück. Erst scheiterte Colin Hammacher nach Steckpass von Hendrik Müller, dann donnerte Henri Lohle den Ball an den Pfosten. Spätestens als der Liveticker vermeldete, dass beim Trainer „schon das Handy fliegt“, war klar: Hier wird nicht gemütlich in die Sommerpause geschunkelt.

Direkt nach dem Anstoß jagte Oliver Ackermann den Ball knapp vorbei, wenig später zog Elbergen die Partie endgültig an sich. Johannes Seybering servierte erst für Justin Tautfest, der vom rechten Flügel sehenswert ins lange Eck traf. Die verdiente Führung nach 14 Minuten.

Und trotzdem blieb Elbergen gefährlich. Patrick Waclawik tanzte einmal sogar den Keeper aus, setzte den Ball dann aber über das Tor. Auf der anderen Seite hielt Fehren im Eins-gegen-eins gegen Müller stark fest. Halbzeitstand: 1:0 und eigentlich hätten beide Teams schon mehr Treffer verdient gehabt.

Waclawik trifft, Krasniqi antwortet und dann läuft die Meistermusik

Kurz nach der Pause machte Elbergen erstmal weiter Druck. Seybering setzte sich rechts durch, legte clever zurück und Waclawik schob zum 2:0 ein. Die Meisterfeier roch plötzlich schon nach Bierdusche und Kabinenbox.

Aber der TuS Lingen hatte noch Restwiderstand im Tank. Kastriot Krasniqi drosch einen Freistoß von der Seitenauslinie, irgendwo zwischen Flanke, Verzweiflungstat und Kunstwerk, durch Freund und Feind hindurch ins Netz. Plötzlich stand es nur noch 2:1.

Danach entwickelte sich die Partie endgültig zum klassischen Kreisklassen-Fiebertraum: Glanzparaden, gelbe Karten, Wechsel, Trinkpause, Hitzeschlacht. Waclawik vergab die Vorentscheidung, Lohle jagte eine weitere Chance vorbei, und hinten raus schallte es bereits „Nie mehr 2. Liga“ über den Platz.

Nach 97 Minuten war Schluss. Die 2. Kreisklasse Süd hat einen neuen Meister und der kommt aus Elbergen. 21 Siege aus 25 Spielen, wie Liveticker-Schreiber Markus Meer treffend festhielt: „absolut verdient“.

Und irgendwo dürfte inzwischen auch das Handy des Trainers wieder eingesammelt worden sein.