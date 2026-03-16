„Nie eine rote Karte" – Grünwald erkämpft sich Punkt in Unterzahl Landesliga Südost von Umberto Savignano · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Der TSV Grünwald erkämpfte sich in Unterzahl einen Punkt. – Foto: Bernhard Schmöller

Der TSV Grünwald kommt gegen Abstiegskandidat Traunstein nicht über ein Remis hinaus. Nach umstrittener roter Karte fehlte ein Mann.

Nur zu einem 3:3 (2:2) reichte es für den Landesliga-Fünften TSV Grünwald gegen den Abstiegskandidaten 1. FC Traunstein. Zwar glichen die Isartaler nach einem Platzverweis für ihren Torwart Timon Körber in Unterzahl aus, doch die Moral konnte Co-Trainer Florian de Prato nicht völlig über die gezeigten Unzulänglichkeiten hinwegtrösten: „Wenn du vorne dran bleiben willst, darfst du nicht so wie in der ersten Halbzeit spielen, vor allem defensiv darfst du nicht so agieren.“ Dabei begann die Partie optimal für die Grün-Weißen: Gabriel Wanzeck köpfte nach einer Ecke von Yannick Frey zum 1:0 ein (9.). Nach ähnlichem Strickmuster hatte Wanzeck schon zweimal beim 6:0 gegen Kirchheim vor zwei Wochen getroffen. „Er kommt da mit seiner Wucht, das ist eine Waffe“, freute sich de Prato. Doch ein Traunsteiner Doppelschlag verdarb ihm postwendend den Spaß. Erst spielte TSV-Innenverteidiger David Keller hoch zurück zu Timon Körber, der äußerst schwierig zu nehmende Ball sprang über den Torwart an die Latte, Kenan Smajlovic staubte ab (11.). „Ein persönlicher Aussetzer, das war Slapstick hoch zehn“, ärgerte sich de Prato über den Rückpass und dessen Folgen. Beim 1:2 (14.) durch Julian Höllen sah de Prato ebenfalls ein „nicht nachvollziehbares Verteidigungsverhalten“.