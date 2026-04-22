Nie die Übersicht verloren

„Wir haben die Gegebenheiten, wie schwierige Platzverhältnisse, zeitweise Dauerregen und den unangenehmen Gegner gut angenommen, effektiv, und klar in unseren Aktionen agiert und verdient gewonnen.“, so Trainer Martin Hauswald.

Da zwingende Torgelegenheiten Seltenheitswert besaßen, spielte sich das Geschehen weitestgehend zwischen den Strafräumen ab. Gera begann druckvoll und kam durch Eichberger, der nach Zuspiel Winefelds freistehend aus acht Metern an Julian Knoll scheiterte zur einzigen klaren Chance in der Partie (1.). Danach übernahmen die Gäste die Regie und spielten ihre Ballsicherheit und individuelle Qualität aus. Als Patrick Hädrich frei zum Schuß kam, warf sich ein Geraer Akteur in selbigen und verhinderte so den Einschlag (10.), anschließend köpfte Johannes Ruschke nach Flanke, nur knapp über den Kasten (15.). In Führung gingen die Nullneuner durch Dustin Messing, welcher freistehend aus Nahdistanz Torwart Tämmler keine Abwehrchance ließ (19.). Als die Bachstädter die Partie scheinbar im Griff hatten, fiel der überraschende Ausgleich. Eichberger bediente nach Balleroberung Hoyer mustergültig, so dass dieser mit der Innenseite das Leder über die Linie drückte (29.). Das verlieh den Einheimischen Auftrieb, die besser in die Zweikämpfe fanden und die Nullneuner unter Druck setzten. Allerdings verteidigten die Gäste konzentriert und ließen kam etwas zu.