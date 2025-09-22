"Nie das Gefühl gehabt, dass der Sieg uns noch genommen wird"

Acosta startete druckvoll in die Partie und setzte Lengede früh unter Druck. Bereits in der Anfangsphase erspielten sich die Gastgeber zahlreiche Chancen und ein deutliches Übergewicht. In der 24. Minute war es dann soweit: Paul Luka Preß traf zur verdienten 1:0-Führung. „Wir sind sehr gut ins Spiel reingekommen und haben direkt eine hohe Schlag-zu-Tor-Chance. Ich glaube, in der ersten Halbzeit gehen wir da auch mit 10:0 Ecken raus – also wirklich eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gewesen“, lobte Sievert die Leistung seiner Mannschaft.

Einziger Kritikpunkt war die Chancenverwertung. Trotz klarer Überlegenheit blieb es bis zur Pause beim knappen Vorsprung. „Was man bemängeln muss, ist die Chancenverwertung. Dass wir nur mit 1:0 in die Pause gehen, war meiner Meinung nach zu wenig“, so der Trainer.

Doppelschlag als Genickbruch

Nach Wiederanpfiff drückte Acosta weiter aufs Tempo. Maurice Franke erhöhte mit einem Doppelschlag (59./65.) auf 3:0 und sorgte so früh für die Vorentscheidung. Zwar gelang Nabil Musa in der 73. Minute der Anschlusstreffer, doch Acosta blieb souverän. „Das Gegentor zum 3:1 ist ein kleiner Schönheitsfehler. Trotzdem hatte ich nie das Gefühl, dass uns der Sieg heute noch genommen wird“, erklärte Sievert.

Den Schlusspunkt setzte erneut Franke, der per Foulelfmeter (80.) seinen dritten Treffer markierte und den 4:1-Endstand herstellte.

Sievert zeigte sich nach der Partie hochzufrieden: „Alles in allem war das heute eine sehr, sehr gute Leistung. Diese kleine Negativserie mit nur einem Punkt aus den letzten drei Spielen ist jetzt wieder gebrochen. Ich glaube, jetzt fahren wir mit breiter Brust nächste Woche zum Spitzenreiter nach Gifhorn.“

Für Lengede sieht es derweil sehr düster aus. Null Punkte und schon 30 Gegentore gefangen. Acosta sprang auf Rang zehn und reihte sich im Tabellenmittelfeld ein.