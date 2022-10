Nie aufgegeben - FV Ottersdorf v.s. VfR Achern 3:3

So., 23.10.2022, 15:00 Uhr

Trotz eines Blitzstarts der Gäste erwies sich unser FVO gegen den VfR Achern als harte Nuss. Bereits in der fünften Minute trafen die Gäste zur frühen Führung und erhöhten diese kurz darauf auf 0:2. Keven Sutter verkürzte in der 20. Minute zum 1:2, ehe man mit einem 1:3 Rückstand und einem kurz vor der Pause verschossenen Elfmeter in die Pause ging.

Doch keiner gab sich auf, die Jungs kämpften von Anfang bis zum Ende. In der 52. Minute war es dann erneut Keven der verkürzte. Und in der 89. Minute war es dann Manuel Herr, welcher für den umjubelten Ausgleichstreffer sorgte.

Achern II trat nicht an

Am Sonntag, den 23. Oktober, trat der Gegner der zweiten Mannschaft des FVO, Achern II, nicht an. Laut Regelungen des Südbadischen Fußballverrbands erhalten unsere dadurch drei Punkte.