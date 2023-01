Nicole Puppe – ein Leben für den SV Millingen Die 39-Jährige kümmert sich im Klubheim am Sportplatz um die Bewirtung, ist Jugendwartin und gibt darüber hinaus noch Turnstunden in Kindergärten.

Es begann vor fünf Jahren, als ihr Sohn Julian (heute neun) in die Bambini-Fußballmannschaft eintrat, die bereits von Papa Benjamin trainiert wurde. Der 42-Jährige spielt selber in der zweiten und dritten Mannschaft sowie bei den Alten Herren. Was lag also näher für Nicole Puppe, als sich ebenfalls im Verein zu engagieren. So startete sie mit der Betreuung der Kids, bevor sie etwa ein Jahr später zur Geschäftsführerin der Jugendfußball-Abteilung auserkoren wurde. Parallel dazu hatte sie ab 2020 das Amt der Vereinsjugendwartin inne. Seit Juni 2022 leitet die 39-Jährige als Obfrau mit vier anderen Mitgliedern die Geschicke der Fußballjugend. „Sie ist praktisch die Abteilungsleiterin“, sagt der Klub-Vorsitzende Ulrich Glanz. Im Oktober 2022 legte Nicole Puppe beim Fußballverband Niederrhein nach erfolgreicher Ausbildung zusätzlich die Prüfung zur Jugendmanagerin ab.

„Bei der Führung unseres Vereinsheims“, erklärt Glanz, „hatten wir Probleme, neue Pächter zu finden.“ So habe man sich 2021 entschlossen, es in Eigenregie zu machen. Auch hier ist Puppe zusammen mit Ulrich van de Sandt federführend. Unterstützt werden die beiden durch ein vierköpfiges Team. Insgesamt kommt die engagierte Wahl-Millingerin schon mal locker auf 50 Stunden pro Woche für den Verein. „Mir macht die ehrenamtliche Vereinsarbeit Spaß“, versichert sie. Und wer ihre leuchtenden Augen sieht, zweifelt keinen Moment am Wahrheitsgehalt dieser Aussage.

Kooperation mit lokalen Kitas

Mittlerweile kickt auch ihr jüngster Sohn Linus (sechs) bei den Bambini. Die Zusammenarbeit mit Kindergärten aus der Region entspringt ebenfalls der Initiative der 39-Jährigen. So fährt sie jeweils einmal pro Woche für drei Stunden zu den Kitas des DRK in Ossenberg und Borth, um dort mit den Mädchen und Jungen zu turnen. Die Kooperation mit den Tagesstätten in Millingen und Alpsray ruht derzeit. „Wir suchen dafür dringend jemanden für ein Freiwilliges Soziales Jahr, der uns unterstützt“, sagt Glanz.