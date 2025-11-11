Nicole Kalemba: »Wussten, dass es keine einfache Saison werden würde«

"Es bringt nichts, einen Trainer nach ein paar schwächeren Spielen gleich infrage zu stellen", sagt Bayreuths Geschäftsführerin Nicole Kalemba - und hält weiterhin an Lukas Kling fest. – Foto: Michael Ott

Bei ihr kommt einem wohl sofort der Begriff "Power-Frau" in den Sinn: Nicole Kalemba ist eine vielseitige Persönlichkeit mit einer beeindruckenden Laufbahn im Profifußball und im Beruf. Was einstmals als dreimonatiger Spanienaufenthalt geplant war, entwickelte sich für die gebürtige Bayreutherin zu einem zwölfjährigen Lebensabschnitt, in dem sie sogar selbst in der ersten spanischen Fußballliga spielte, bis eine Hüftverletzung ihre aktive Karriere im Alter von 24 Jahren beendete. Ihre akademische Laufbahn setzte sie jedoch erfolgreich fort - und promovierte 2017 in Wirtschaftswissenschaften. Im Anschluss war sie als Abteilungsleitung für Medien und Kommunikation bereits im Profifußball tätig, unter anderem beim FC Ingolstadt 04 und beim Club Deportivo Castellón in Spanien. Aktuell engagiert sich die 36-Jährige zudem im DFB-Ausschuss für die 3. Liga - und ist trotz einer leitenden Konzernposition in Ingolstadt mit einer 30-Stunden-Woche parallel bei der "Oldschodod" aktiv. Wir haben uns mit Nicole Kalemba, die sieben Sprachen spricht und ihren Ausgleich zum beruflichen Alltag vor allem im Sport und in der Musik findet, über ihr erstes Jahr als Geschäftsführerin des Regionalliga-Clubs aus Oberfranken unterhalten, dessen prekäre finanzielle Lage und die Frage, warum Trainer Lukas Kling (immer noch) der richtige Mann an der Seitenauslinie der Gelb-Schwarzen ist...

Frau Dr. Kalemba: Legen Sie eigentlich Wert auf den Doktortitel bei der Anrede? Und: Warum und zu welchem Zeitpunkt haben Sie sich dazu entschieden, zu promovieren? Nein. Gerade im Sport ist das „Du“ gängig - und mir persönlich auch am liebsten. Ich bin dankbar, dass sich für mich die Möglichkeit zur Promotion ergeben hat und blicke auf eine tolle Zeit zurück - mit vielen spannenden Erfahrungen, internationalen Kongressen und meiner ersten Lehrtätigkeit bereits mit 28 Jahren. Aber mein Titel ist kein Muss in der täglichen Ansprache.

"Weiterkämpfen, zusammenhalten und an uns glauben" Ihr erstes Jahr als Geschäftsführerin bei der SpVgg Bayreuth hatten Sie als „echte Achterbahnfahrt“ bezeichnet. Womit würden Sie denn Ihr zweites Jahr bis dato vergleichen wollen? Immer noch mit einer „Achterbahnfahrt“? Oder eher einer „Karussell-“ oder „Autoscooterfahrt“?

Es ist aktuell schwer, das zu beurteilen. Im Moment ist es ein täglicher Balanceakt zwischen der sportlichen und der wirtschaftlichen Situation. Wir wussten alle, dass die Saison in beiderlei Hinsicht nicht einfach werden würde. Wenn ich es vergleichen müsste, dann wohl am ehesten mit einer „Autoscooterfahrt“. Ich werde von allen Seiten gerammt, versuche aber, das Steuer fest in der Hand zu behalten und die Richtung wieder zu drehen. Nach 17 Spieltagen befindet sich die „Oldschdod“ in der Tabelle im hinteren Drittel auf dem 13. Rang. Wie zufrieden sind Sie mit dem bisherigen Abschneiden der Mannschaft? Wie bereits angesprochen, wussten wir, dass es keine einfache Saison werden würde. Wir hatten einen großen Umbruch und viele junge Spieler, die sich erst finden mussten. Dass wir allerdings so viel Verletzungspech haben würden – mit gleich mehreren schweren Verletzungen und Operationen – konnte niemand ahnen. Umso beeindruckender ist es, wie die Mannschaft trotzdem zusammenhält und kämpft. Gerade die Auftritte gegen Unterhaching und Würzburg haben gezeigt, welches Potenzial in diesem Team steckt. Wir wissen, dass es nach der Winterpause wieder einfacher wird, wenn alle zurück sind. Bis dahin heißt es: weiterkämpfen, zusammenhalten und an uns glauben. Wo sehen Sie die Schwächen der Truppe, wo ihre Stärken? Und: Wo steht die SpVgg am Ende der Saison - was glauben und was hoffen Sie? Ich würde ungern von Schwächen sprechen, eher von Entwicklungspotenzial. Wir sind ein junges Team, viele Spieler haben in dieser Saison ihr Debüt in der Regionalliga gegeben. Da ist es völlig normal, dass nicht alles von Beginn an perfekt läuft. Aber man sieht deutlich, wie sehr sich die Jungs im Laufe der Saison entwickelt haben. Einige wurden sprichwörtlich ins kalte Wasser geworfen - und genau daran wachsen sie. Unsere größte Stärke ist ganz klar der Teamgeist. Die Mannschaft ist durch all die Rückschläge noch enger zusammengerückt. Wir haben keine Einzelkämpfer, sondern ein echtes Team - und das ist oft entscheidender als große Namen auf dem Platz. Wenn wir weiter so zusammenhalten, bin ich überzeugt, dass wir am Ende der Saison im gesicherten Mittelfeld landen können. Das ist unser Ziel und unser Glaube daran ist groß. "Vertrauen ist gerade in schwierigen Phasen entscheidend" Trainer Lukas Kling hatte nach dem 1:1 im Hachinger Sportpark gegenüber FuPa gesagt, er möchte Ihnen gegenüber einen „Riesendank“ aussprechen, da Sie „ruhig geblieben“ sind. Was hat er damit genau gemeint? Und: Ist er weiterhin der richtige Trainer? Ja, absolut, sonst wäre er nicht mehr hier. Es bringt nichts, einen Trainer nach ein paar schwächeren Spielen gleich infrage zu stellen. Mir ist Konstanz wichtig. Gerade als Führungskraft muss man in schwierigen Momenten Ruhe bewahren, denn Unruhe überträgt sich schnell auf das gesamte Team. Ich denke, genau das meinte Lukas auch mit seinem Satz, dass ich in Phasen, in denen es sportlich mal nicht so läuft, ruhig bleibe und Vertrauen schenke. Er leistet nicht nur bei der ersten Mannschaft hervorragende Arbeit, sondern engagiert sich auch abseits davon enorm für den Verein. Viele sehen das gar nicht, ich aber schon - und genau diese Leidenschaft und Identifikation mit der SpVgg schätze ich sehr an ihm. Sie beschreiben den Austausch mit Lukas Kling als sehr eng. Wie genau sieht die Schnittstelle zwischen Geschäftsführung und Sport aus, um wirtschaftliche Zwänge und sportliche Ziele in Einklang zu bringen? Wir stehen fast täglich in Kontakt und sprechen sehr offen miteinander. Transparenz ist dabei für mich der Schlüssel, sowohl bei sportlichen als auch wirtschaftlichen Themen. So entsteht Vertrauen, das gerade in schwierigen Phasen entscheidend ist.

Nach zwölf Jahren Pause aufgrund ihrer Hüftverletzung hat Nicole Kalemba heuer bereits zum zweiten Mal wieder ihre Fußballschuhe geschnürt – im Benefizspiel „Kicken für Kinder“ mit dem FC Bayern München gegen die Allstars des FC Memmingen.

Nach dem FC Ingolstadt und dem spanischen Zweitligisten Castellón nun also die SpVgg Bayreuth, der Job in ihrer Heimatstadt. War's für Sie klar, dass Ihr Weg Sie wieder in die Wagnerstadt führen wird? Und: Wie sind Sie eigentlich bei der SpVgg gelandet? Ich habe die Zeit sowohl beim FCI als auch in Castellón sehr genossen, viel dazugelernt und den Profifußball erleben dürfen. 2021 bin ich nach Deutschland zurückgekehrt, um wieder näher bei meiner Familie zu sein. 2023 bin ich dann noch einmal für einen kurzen beruflichen Aufenthalt nach Spanien gegangen, um in Castellón zu arbeiten. Kurz nachdem ich in meinem jetzigen Konzernjob in Ingolstadt angefangen hatte, kam das Angebot aus Bayreuth. Als gebürtige Bayreutherin war die Verbindung zur SpVgg natürlich immer da. Mein Vorgesetzter im Ingolstädter Konzern hat mir damals die Chance gegeben, beide Aufgaben parallel auszuüben, wofür ich sehr dankbar bin. "Es geht nicht immer alles von jetzt auf gleich" Wie ist es aktuell um die finanzielle Lage des Vereins bestellt? Die Crowdfunding-Aktion war zuletzt ja nicht von dem erhofften Erfolg gekrönt. Welche Trümpfe haben Sie noch im Ärmel? Ich sehe das etwas anders. Für Bayreuth sind knapp 130.000 Euro ein großer Erfolg. Und man darf ja nicht nur auf die reine Summe schauen, sondern auch auf das, was sich durch meinen Schritt in die Öffentlichkeit getan hat: die Aufmerksamkeit, die Reichweite, die Transparenz und das neu gewonnene Vertrauen. Es geht nicht immer alles von jetzt auf gleich - und wir können uns auch nicht mit Vereinen vergleichen, die andere Strukturen oder eine größere Fan-Basis haben. Ich bin täglich in Gesprächen mit Partnern, Sponsoren und Unterstützern. Niemand hat gesagt, dass es leicht wird, aber es ist ein Weg, den zuvor in all den Jahren, in denen es auch nicht anders aussah im Verein, niemand gegangen ist. Und mit diesen unglaublichen Fans, unseren Sponsoren und den gewachsenen Fanfreundschaften - etwa mit Fürth - können wir gemeinsam noch Großes bewegen. Die finanzielle Situation und die Crowdfunding-Aktion führten zu einer gewissen Fan- und Medienkritik. Wie gehen Sie mit dieser Kritik um? Und wie stellen Sie die von Ihnen gewünschte transparente und ehrliche Kommunikation mit den Fans sicher? Kritik gehört dazu - und ich nehme sie ernst. Vor allem, wenn sie konstruktiv ist. Mir ist wichtig, dass die Menschen verstehen, warum wir Dinge tun und welche Hintergründe es gibt. Deshalb setze ich auf offene Kommunikation: über unsere Kanäle, bei Fanabenden, in persönlichen Gesprächen. Ich habe bewusst Transparenz geschaffen. Das ist nicht immer bequem, aber es ist ehrlich. Und nur so kann Vertrauen wachsen.

Die 36-jährige gebürtige Bayreutherin absolvierte 2008 ihr Abitur am Markgräfin-Wilhelmine-Gymnasium in der Wagnerstadt, unter anderem mit Musik (Klavier) als Leistungskurs. – Foto: Michael Ott