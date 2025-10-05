Co-Spielertrainer Nicolas Jann erzielte im Spiel gegen den SV Oberachern das entscheidende Tor. – Foto: Inge Hartmann

Nicolas Jann: "Natürlich ist es schön, wenn wir weiter oben stehen" Ravensburg baut seine Siegesserie beim SV Oberachern aus Verlinkte Inhalte OL Baden-Württemberg FV Ravensb. Oberachern

Der FV Ravensburg hat seine Erfolgsserie in der Oberliga Baden-Württemberg fortgesetzt. Mit dem 1:0-Auswärtssieg beim SV Oberachern feierte die Mannschaft ihren dritten Sieg in Folge – und blieb dabei zum zweiten Mal nacheinander ohne Gegentor. Co-Spielertrainer Nicolas Jann, der zugleich Torschütze des Tages war, zeigte sich nach der Partie zufrieden mit dem Auftritt seines Teams und hob vor allem die defensive Stabilität hervor. „Wir stehen momentan als Team extrem kompakt, jeder arbeitet für den anderen mit. Das fängt vorne beim Anlaufen an und zieht sich bis in die letzte Reihe. Dazu haben wir mit Ramon im Tor jemanden, der da ist, wenn wir ihn brauchen. Wir lassen wenige klare Chancen zu und haben Vertrauen in unsere Abläufe – das macht uns im Moment schwer zu knacken“, erklärte Jann.

Gestern, 14:30 Uhr SV Oberachern Oberachern FV Ravensburg FV Ravensb. 0 1 Abpfiff + Video

Defensiv stark, effizient im Abschluss



Der knappe Sieg in Oberachern war hart umkämpft, doch die Ravensburger zeigten in der Fremde erneut jene Konsequenz, die sie zuletzt auszeichnete. „Oberachern hat es uns sehr schwer gemacht, aber wir sind ruhig geblieben, haben unsere Chancen gesucht und zum richtigen Zeitpunkt das Tor gemacht“, sagte Jann. Der entscheidende Treffer fiel in der 34. Minute: Nachdem Daniele Gabriele zunächst am Torhüter der Gastgeber gescheitert war, reagierte Jann gedankenschnell und traf im Nachsetzen zum 1:0. „Wir haben da einen überragenden Spielzug zu Ende gebracht. Daniele hat abgeschlossen, der Torwart konnte den ersten Ball noch abwehren – und ich war genau richtig gestanden. Zum Glück konnten wir uns in der Situation mit dem Tor belohnen“, schilderte der Torschütze die Szene.

Großer Wille als Schlüssel zum Erfolg



Für Jann war nicht nur die spielerische Qualität, sondern vor allem die Mentalität entscheidend. „Am Ende war der große Wille entscheidend – wir wollten dieses Spiel unbedingt gewinnen“, betonte der 32-Jährige. Zugleich zeigte er sich selbstkritisch mit Blick auf verpasste Möglichkeiten: „Trotzdem müssen wir es noch schaffen, die Spiele früher zu entscheiden. Wir hatten auch heute zwei, drei Möglichkeiten, das Spiel früher zu entscheiden.“ Eine dieser Chancen vergab er selbst in der 75. Minute, als sein Schuss nur den Pfosten traf. „Klar, in dem Moment ärgert man sich schon, weil so ein Treffer die Partie früher entschieden hätte. Aber unterm Strich zählt, dass wir die drei Punkte geholt haben. Solange es am Ende reicht, kann ich gut damit leben.“ Führungsspieler auf und neben dem Platz



Mit seinem dritten Saisontor gehört Nicolas Jann inzwischen zu den torgefährlichsten Spielern im Ravensburger Kader. „Ich will auf dem Platz mit Leistung vorangehen – Tore gehören da natürlich dazu“, erklärte er. „Für mich ist es aber genauso wichtig, dass wir als Mannschaft erfolgreich sind. Wenn ich meinen Teil dazu beitragen kann, motiviert mich das ungemein, egal ob als Spieler oder in der Trainerrolle.“