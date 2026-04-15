Nicolas Jann: "Ein hochverdienter Punkt zu Hause"

So blieb Mannheim im Spiel – und nutzte dies unmittelbar nach der Pause. Ex-Profi Alexander Esswein erzielte in der 50. Minute den Ausgleich. Jann sah das wie folgt:„ Mannheim kam aus der Halbzeit sehr gut raus. Das war uns auch bewusst, dass sie nochmal alles versuchen und dann machen sie auch leider das 1:1.“ Der Ausgleich veränderte ewtas die Statik der Partie, ohne dass Ravensburg die Ordnung verlor.: „Diese Phase mussten wir so ein bisschen überstehen und das haben wir auch geschafft.“

Ein offenes Spiel gegen einen Topgegner

In der Folge entwickelte sich ein intensives Oberligaspiel, in dem Mannheim zwar mehr Ballbesitz hatte, Ravensburg aber in der Defensive diszipliniert blieb. "Es war dann so ein offenes Spiel, es ging en hin und her. Klar, Mannheim hatte viel mehr Ballbesitz, aber wir haben keine klaren Chancen zugelassen.“ Dass das Spiel trotz der Tabellenkonstellation auf Augenhöhe geführt wurde, wertete Jann ausdrücklich als Stärke seines Teams. „Aber trotzdem ein riesen Kompliment an die Mannschaft, super gekämpft und ein super Heimspiel gezeigt. Ein hochverdienter Punkt zu Hause.“

Auch für die Zuschauer sei es ein ansehnliches Spiel gegen einen sehr guten Gegner gewesen. Den Tabellenzweiten lobte er dabei ausdrücklich: „Man sieht die Qualität im Kader, auch in der Breite, die können einfach eins zu eins wechseln. Das merkt man einfach, darum steht Mannsheim auch zu Recht da oben.“ Trotz der jüngsten Unentschiedenserie des Gegners ergänzte er: „Ich glaube aber trotzdem, dass sie letztendlich über die Relegation hochgehen werden“.

Niklas Musch nutzt seine Chance

Besondere Aufmerksamkeit galt an diesem Abend auch Niklas Musch (20), der erstmals von Beginn an spielte. Jann machte deutlich, dass sich der junge Spieler diesen Einsatz erarbeitet habe: „Niklas hat jetzt öfters über die zweite Mannschaft auch bei uns Spielpraxis gesammelt und hat sehr gute Spiele gemacht in der zweiten Mannschaft. Das Feedback bekommen wir natürlich auch und er zeigt es zudem bei uns im Training. Er hat jetzt schon ein paar Kurzeinsätze gehabt bei uns und deswegen wurde er heute auch belohnt.“

Sein Eindruck vom Debütanten fiel entsprechend positiv aus: „Man hat auch gesehen, gerade gegen so einen Gegner wie Mannheim, wie gut Niklas ist. Ein riesiges Kompliment an Niklas, er hat ein sehr gutes Spiel gemacht.“ Musch selbst bewertete seinen Auftritt ähnlich: „Ja, ich bin auch sehr zufrieden. Ein, zwei Abschlüsse hätte ich mir schon noch mehr gewünscht, ich hatte leider nur einen. Aber ich finde auch, das Team hat es gut gemacht. Ich wurde auch super aufgenommen, es macht Spaß hier mit den Jungs zu kicken. Ich denke, wir schütteln uns die Hände beim 1:1. Aber wir hatten noch ein zwei große Dinger, Mannheim hatte auch noch ein großes Ding.“

Jann bleibt derzeit nur Zuschauerrolle



Für Nicolas Jann selbst bleibt die Situation derweil schwierig. Der Co-Spielertrainer fällt weiterhin verletzt aus. „Es ist ein bisschen schwierig bei mir. Also ich will natürlich so schnell wie möglich immer auf dem Platz stehen. Das ist vielleicht auch gerade so der Knackpunkt, dass ich dann auch vielleicht wieder zu früh anfange. Da muss ich mich selber ein bisschen bremsen und ich kann leider noch nicht genau sagen, wann ich wieder zurückkommen kann. Aber es wird sicher noch ein bisschen dauern.“

Nächstes Spiel schon am Samstag



Viel Zeit zum Durchatmen bleibt dem FV Ravensburg ohnehin nicht. In der englischen Woche steht schon die nächste anspruchsvolle Aufgabe bevor. Jann blickt auf das kommende Spiel: „Oberachern ist auch ein sehr guter Gegner, der sehr guten Fußball spielt. Wir gehen in jedes Spiel rein und wollen es gewinnen, das ist immer unser Anspruch.“ Die Leistung gegen Mannheim dient dabei als Argument, selbstbewusst zu bleiben: „Trotzdem haben wir gezeigt, dass wir so einem Gegner ein Kopf an Kopf Spiel bieten können und auch so ein Spiel gewinnen können.“ Personell gibt es zumindest eine kleine Hoffnung: „Tim Lauenroth wird wahrscheinlich zurückkommen, der war heute noch gesundheitlich angeschlagen. Ansonsten bleibt es unverändert.“

So stand am Ende ein 1:1, das Ravensburg einerseits mit Stolz verbuchen konnte, andererseits aber auch mit dem Wissen, in der ersten Halbzeit die große Chance auf einen Sieg gegen einen der stärksten Gegner der Liga verpasst zu haben.