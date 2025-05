Nicolas Jakob trifft in Robben-Manier 

Jakob fand nur drei Minuten später den Schlüssel zur erneuten Saartaler Führung, als sein Fernschuss aus 30 Metern zum 2:1 genau im Giebel einschlug (35.). „Das war ein mega Tor, Marke Tor des Monats“, zeigte sich Sportchef Philip Kramp begeistert. Noch vor der Halbzeit mussten die Isleker eigentlich den Ausgleich erzielen, als der diesmal über weite Strecken wirkungslose Johnny Bisschops aus vier Metern seinen Meister in Tobias Baier fand, der den Ball in seiner Funktion als Innenverteidiger mit dem Kopf noch von der Linie kratzte.

Der alles überragende Nicolas Jakob hatte die Saartal-SG in einer hochklassigen, schnellen und von zahlreichen Zweikämpfen geprägten Spitzenpartie in Front geschossen (16.), nachdem der Ausnahmestürmer in Arjen-Robben-Manier vom Sechzehner von außen nach innen zog und ins kurze Eck traf. Nach einer halben Stunde fand Daleiden besser ins Spiel und kam durch Musa Bah zum 1:1. Dieser nutzte seine gute Antizipation, nachdem ein Pass von Keeper Maxi Wirkus auf Nico Ockfen im Aufbauspiel zu kurz geraten war.

Doch wenige Augenblicke nach der Halbzeit war es so weit: Marius Lempges traf per Bogenlampe zum 2:2 (49.). Derselbe Spieler drehte zehn Minuten später gar die Partie. Das Tor war allerdings sehr umstritten. Aus Sicht von Saartal-Sportchef Kramp lag ein Foulspiel vor, als Lempges mit Karacho in Wirkus flog, den Torwart am Kopf erwischte und die Kugel dann im Netz landete: „Die Situation war mehr als strittig. Das hätte der Schiedsrichter auch ahnden können. Maxi wurde klar getroffen und musste mit einer gebrochenen Nase ins Krankenhaus. Da sich auch Julius Seibt als Maxis Stellvertreter einen Bänderriss zugezogen hatte, mussten wir mit Jan Philipps den Keeper der zweiten Mannschaft ins Tor stellen. Er hat das aber sehr solide gemacht“, berichtet Kramp.