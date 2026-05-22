Nicolas Höfler setzt seine Karriere beim SC Freiburg II fort

Der gebürtige Überlinger wechselte 2005 im Alter von 15 Jahren in die Freiburger Fußballschule und durchlief anschließend sämtliche Jugendmannschaften des Sport-Club bis hin zur Zweiten Mannschaft, für die er bislang 80 Spiele bestritt.

Bereits in seiner Zeit als Fußballschüler feierte Höfler große Erfolge: 2008 gewann er mit der U19 die Deutsche A-Junioren-Meisterschaft, ein Jahr später folgte der Gewinn des DFB-Junioren-Pokals. Nach zwei Leihjahren beim FC Erzgebirge Aue etablierte sich der heute 36-jährige Mittelfeldspieler dauerhaft bei den SC-Profis und absolvierte über 383 Pflichtspiele in der 1. und 2. Bundesliga, im DFB-Pokal sowie auf internationaler Ebene für den Sport-Club.„Für mich fühlt es sich ein Stück weit wie Nachhausekommen an. Ich habe hier vier Jahre in der Fußballschule gelebt und anschließend bei der Zweiten Mannschaft gespielt. Ich verbinde mit dieser Zeit unglaublich viel. Der Fußball macht mir nach wie vor riesigen Spaß und gleichzeitig freue ich mich darauf, die Erfahrungen aus den vergangenen Jahren an die jungen Spieler weiterzugeben und sie auf ihrem Weg zu unterstützen“, sagt Nicolas Höfler.