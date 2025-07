Nicolas Hirschberger: Vom Reservisten zum Hoffnungsträger

Nicolas Hirschberger und der 1. FC Bocholt zählen zu den Aufstiegskandidaten für die kommende Saison in der Regionalliga West.

Im Testspiel gegen den FC Schalke 04 traf der Rheinberger am vergangenen Wochenende zwei alte Weggefährten seines Jugendklubs wieder – und er schenkte Schalke-Keeper Justin Heekeren um ein Haar ein Tor ein.

„Wir haben trotz der schweren Beine sehr ordentlich gespielt und gut dagegengehalten“, sagt Nicolas Hirschberger. Mitte der ersten Halbzeit hatte er beim Stand von 0:0 sogar den Führungstreffer auf dem Fuß und scheiterte im Eins-gegen-eins an Justin Heekeren.

Zum Abschluss einer intensiven Trainingslagerwoche in den Niederlanden verlangte der 1. FC Bocholt dem FC Schalke 04 im Vorbereitungsspiel am vergangenen Samstag vor 5.000 Zuschauern im ausverkauften Stadion am Hünting alles ab. Ein Klassenunterschied war bei der knappen 2:3-Niederlage gegen den Zweitligisten kaum zu erkennen.

Hirschberger beißt sich durch

Seit seinem Wechsel aus der U 23 von Fortuna Düsseldorf lief es für den Moerser, dessen Elternhaus sich in Rheinberg-Alpsray befindet, zunächst nicht wirklich rund. Unter Dietmar Hirsch und Sunay Acar kam der Mittelfeldspieler kaum zum Zug.

Mit der Übernahme und dem geschenkten Vertrauen durch Ex-Profi Christopher Schorch im Frühjahr 2025, FCB-Geschäftsführer und Teamchef in Doppelfunktion, hat sich die Situation grundlegend geändert. Hirschberger blühte auf, entwickelte sich zum Stammspieler und erzielte im April vor starker Kulisse in Duisburg ein Traumtor gegen den damals von Dietmar Hirsch trainierten MSV Duisburg.

Auch seine Rolle veränderte sich. Als Achter und Zehner ausgebildet, fungiert Hirschberger im neuen System inzwischen auch regelmäßig als Stürmer in der Doppelspitze, so auch gegen die Königsblauen. „Seit Schorchi Trainer ist, habe ich einige Scorer gesammelt. Ich hoffe natürlich, dass es so weitergeht“, sagt der variable Offensivmann.

Schorch lobt Hirschberger

Lob gab es auch vom Coach in Richtung seines Schützlings. „‘Hirsche‘ ist in dieser Liga einer der Spieler mit sehr guten Fähigkeiten. Das hat man gegen Schalke gesehen. Er ist mutig und hat Bock zu spielen. Wenn er vom Kopf klar bleibt, hat er sicher die Möglichkeit, auch eine Liga höher zu gehen. Wir sind zufrieden, wie er sich entwickelt hat und sicher, dass er uns weiterhin helfen wird“, sagt Dietmar Hirsch.

Was Nicolas Hirschberger noch fehlt, ist die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Das zeigte vor allem die verpasste Großchance gegen Schalke. „Ich trainiere den Abschluss oft und probiere mich, immer zu verbessern“, sagt Hirschberger. Das Interesse bei den Bocholter Fans als gefragter Selfie-Partner war nach dem Abpfiff deutlich zu spüren.

Nicolas Hirschberger und Justin Heekeren trennen knapp zweieinhalb Jahre, so trafen die beiden Fußballer aus dem Kreis Moers nie zuvor aufeinander. Besonderer war für ihn das Wiedersehenmit den S04-Neuzugängen Timo Becker und Soufiane El Faouzi, mit denen er früher in Essen und Düsseldorf zusammenspielte. „Man hat am Samstag überall gespürt, dass Schalke immer noch eine große Anziehungskraft hat.“

Aktuell steht der 1. FC Bocholt noch am Anfang der Vorbereitung. Unter Hirsch wurde der Aufstieg nach einer überragenden Hinrunde 2024 am Ende doch verfehlt. Nach dem hinten raus stark korrigierten Fehlstart im vergangenen Jahr und mit namhaften Verstärkungen im Sommer zählen die Bocholter in der neuen Saison für viele Regionalliga-Trainer zum erweiterten Kreis der Aufstiegsfavoriten. Neben dem FCB gelten vor allem Fortuna Köln, Rot-Weiß Oberhausen und der Drittliga-Absteiger Borussia Dortmund II ebenfalls als Anwärter.

„Wir brauchen uns nicht kleiner machen, als wir sind. Die Dynamik in der Mannschaft ist cool. Wir wollen einfach einen guten und besseren Start als im letzten Jahr hinlegen.“ Hirschbergers Geduld und Selbstbewusstsein scheint sich langsam auszuzahlen, trotz schwieriger Monate entschied er sich gegen einen verfrühten Winter-Abgang aus Bocholt und möchte sich nun mit dem endgültigen Durchbruch belohnen: „Es war die richtige Entscheidung. Ich bin kein Typ, der gerne aufgibt.“

Seine jüngere Schwester Isabell wechselte übrigens im Sommer 2024 vom SV Budberg zum MSV Duisburg. Nicolas Hirschberger steht beim 1. FC Bocholt noch bis Ende Juni 2026 unter Vertrag. Vielleicht erfüllt sich am Hünting bis dahin der Traum von der Dritten Liga. Der Sprung in den Profifußball wäre auch für den BWL-Studenten mit Amateurvertrag der bisherige Höhepunkt seiner Karriere.