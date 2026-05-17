Nicolas Gröteke trägt weiterhin das Löwentrikot

Nicolas Gröteke und die Löwen verlängern bis 2028. Im Bild mit KSV-Sportdirektor Tobias Damm (re.) – Foto: KSV Hessen Kassel

Der KSV Hessen Kassel verlängert den Vertrag mit Torhüter Nicolas Gröteke um zwei Jahre. Der 25-jährige Kasseler geht damit in seine siebte Saison als Torhüter in der ersten Herrenmannschaft der Löwen.

KSV-Sportdirektor Tobias Damm zur Vertragsverlängerung: „Es freut uns besonders, dass wir den Vertrag mit Nico verlängern können. Nico stammt aus der Region, er kennt den Verein seit vielen Jahren und ist damit seit langem ein fester Bestandteil unseres Kaders.“

Nicolas Gröteke hat in der Saison 2025/26 nur im Hessenpokal das Tor gehütet. Er belebt mit seiner professionellen Art die Konkurrenzsituation auf der Torhüterposition. Zuletzt war er aufgrund eines Meniskusrisses verletzt.



