Nicolas Edelmann verstärkt das Torwartteam des FSV Vohwinkel ab Sommer Der FSV Vohwinkel steckt mitten im Aufstiegskampf der Bezirksliga, Gruppe 2. Trotz der Ungewissheit über die Ligazugehörigkeit nimmt die Kaderplanung des Vereins Fahrt auf. Nicolas Edelmann verstärkt den Bezirksligisten ab dem kommenden Sommer. von Tristan Benten · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Edelmann schließt sich dem FSV Vohwinkel an – Foto: A. Bornewasser

Nach dem Transfer von Dominik Heinen gab der FSV Vowhinkel mitten im Aufstiegsrennen der Bezirksliga einen weiteren Zugang bekannt - Nicolas Edelmann kommt vom SSV Bergisch Bonn. Der junge Keeper soll den Konkurrenzkampf auf der Torhüterposition im kommenden Jahr weiter anheizen.

Ausgebildet beim SV Bayer Wuppertal Der gebürtige Wuppertaler kam in der aktuellen Saison zwölf Mal in der Landesliga zum Einsatz. Davor war er für den SV Bayer Wuppertal in der Bezirksklasse und für den TSV Union Wuppertal in der A-Liga aktiv. In der kommenden Spielzeit will sich der junge Torwart beim FSV beweisen. "Nicolas ist ein Torhüter, der Herausforderungen sucht, sich stetig weiterentwickelt und mit großem Ehrgeiz an seine Aufgaben herangeht. Genau diese Mentalität macht ihn zu einem perfekten Match für unseren Verein", hieß es auf der offiziellen Instagram-Seite Vohwinkels. "Wir sind sehr froh, einen so jungen und talentierten Torhüter für uns gewonnen zu haben. In Nicolas steckt enormes Potenzial, das wir gemeinsam ausschöpfen möchten. Wir freuen uns riesig auf die Zusammenarbeit“, lautete es weiter.

Mit diesem Transfer bleibt der FSV seiner Linie treu. "Mit Nicolas Edelmann gewinnt der FSV Vohwinkel nicht nur einen starken Rückhalt zwischen den Pfosten, sondern auch einen Spieler, der perfekt zu unserer Philosophie passt: jung, mutig, entwicklungsfähig und voller Leidenschaft für den Fußball", erklärte der Verein. Kampf um den Stammplatz im Tor bleibt spannend Beim FSV wird der Kampf um die Position des Stammtorhüters somit weiter entfacht. In der aktuellen Saison kamen alle drei Keeper schon zu mehreren Einsätze. So stand Nils Ole Engels sieben Mal im Kasten, während Torben Jörges ganze zehn Mal in Spielen agierte. Die meisten Partien absolvierte allerdings Björn Tobias Heußen - elf Duelle sind es.