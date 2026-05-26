Nicola Maiello neuer Cheftrainer von Martin Schmid · Heute, 09:24 Uhr · 0 Leser

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Nach der einvernehmlichen Trennung von Nikolai Pozorski hat der KV Plieningen frühzeitig einen Nachfolger für das Team in der Kreisliga A2 präsentiert. Der bisherige Trainer der Zweiten, Nicola Maiello, wird zur neuen Saison befördert. „Als wir Nicola im Winter als Trainer für die Zweite geholt haben, war uns klar, dass er ein möglicher Nachfolger für Nikolai sein würde. Wir gingen nur nicht davon aus, dass sich die Situation so schnell ergeben würde.“, gab Abteilungsleiter Martin Schmid zu.

Nicola Maiello war im Januar vom TSV Steinenbronn, wo er als Co-Trainer tätig war, zum KV Plieningen II gewechselt. Dort hat er in kürzester Zeit aus den Spielern ein Team geformt, das auch spielerisch große Fortschritte gemacht hat. So stellten sich auch die Erfolge auf dem Platz ein. „Nicola hat mit seiner klaren Ansprache, seiner Art, eine Mannschaft zu führen und seinem Fußballverständnis die Lust aufs Spiel zurück ins Team gebracht. Dazu ist er bestens im Umfeld vernetzt und setzt auf die Entwicklung junger Spieler. Gerade in diesem Jahr, wenn wir nach längerer Zeit wieder eigene Jugendspieler im Herrenbereich begrüßen dürfen, ist das ein unschätzbarer Vorteil.“, ergänzt der stellv. Abteilungsleiter Sascha Almer.