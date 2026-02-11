Nico Wiemer spielt ab der kommenden Saison für den FC Mittelbiberach

Nico Wiemer hier im WFV-Pokalspiel gegen den SSV Ulm 1846 Fussball – Foto: Alexander Sättele

Torhüter Nico Wiemer wird den SV Mietingen nach sieben Jahren zum Saisonende verlassen und sich dem FC Mittelbiberach anschließen. Der 30-Jährige kehrt damit zu seinem Heimatverein zurück. Mittelbiberach steht zur Winterpause als Tabellendritter der Kreisliga A2 Oberschwaben nur einen Punkt hinter Rang zwei. Für Wiemer ist es ein Schritt, der lange gereift ist.

Gleichzeitig sieht er den Zeitpunkt als sportlich folgerichtig. „Ich habe in den letzten Monaten gemerkt, dass es an der Zeit ist, den Staffelstab in der Landesliga an die jüngere Torwartgeneration weiterzugeben. Ich finde mit 31 Jahren ist im Sommer ein guter Zeitpunkt dafür. An ein Karriereende denke ich allerdings noch lange nicht. Deshalb bin ich froh, dass ich mich im Sommer wieder meinem Heimatverein anschließen darf.“

Seine Beweggründe beschreibt er wie folgt: „Für mich war immer klar, dass ich früher oder später wieder zu meinem Heimatverein SV Stafflangen zurückkehren werde. Durch den Zusammenschluss von Stafflangen und Mittelbiberach im Sommer 2024 ist es nun der FC Mittelbiberach geworden.“

Seine Bilanz ist geprägt von Erfolgen und besonderen Momenten. „Natürlich stehen die gewonnenen Titel hier ganz oben. Die Bezirksligameisterschaft mit der Rekord-Saison 2022/23 und die gewonnene Bezirkshallenmeisterschaft 2024. Aber auch die zwei Spiele gegen den SSV Ulm im WFV Pokal gehören klar zu den Highlights der letzten Jahre.“

Der Abschied vom SV Mietingen fällt ihm sehr schwer."Ich war und bin unfassbar Stolz, Teil dieses unglaublichen Vereins zu sein. Für mich war es nie eine Selbstverständlichkeit dieses Trikot trägen zu dürfen. Der SVM wird immer einen ganz großen Platz in meinem Herzen haben!“

Ein Verein mit besonderer Strahlkraft

Wiemer beschreibt den Stellenwert des Vereins außergewöhnlich deutlich: „Ich denke es ist weit über den Bezirk hinaus einzigartig. Ich habe es schon immer gesagt, die unzähligen Menschen und Helfer im Hintergrund machen diesen Verein zu etwas ganz Besonderem. Sie arbeiten uneigennützig und ehrenamtlich, jeden Tag hinter den Kulissen. So dass wir am Samstag auf der „großen Bühne“ glänzen können. Ohne Sie wäre der Verein sicher nicht da wo er steht. Dazu kommen unsere unfassbaren Fans! Ein Zuschauer Durchschnitt von knapp 400 machen jeden zweiten Samstag im Rodi-Sportpark zu einem Festtag. Ich denke alles in allem, ist dieser Verein mit nichts zu vergleichen.“

Fokus auf den Klassenerhalt

Vor dem Abschied steht jedoch noch die sportliche Aufgabe in der Landesliga. „Über allem steht das gemeinsame Ziel: Klassenerhalt! Und dafür werden ich bis zum letzten Tag 100% geben.“

Gleichzeitig blickt er mit Vorfreude auf die neue Aufgabe. „Ich freue mich sehr über die neue Herausforderung. Mich erwartet eine junge, hungrige Mannschaft mit großen Zielen. Der Verein hat mit den Verpflichtungen von Janik Martin (zuvor FV Biberach) und Marc Vogel (zuvor Uttenweiler, Ehingen-Süd und Olympia Laupheim) die Marschroute für die nächsten Jahre klar vorgegeben. Ich hoffe der Mannschaft und dem Verein dabei helfen zu können, ihre Ziele zu erreichen.“

Würdigung aus dem Team

Auch intern hinterlässt sein Abschied Spuren. Co-Spielertrainer Christian Glaser (SV Mietingen) beschreibt die Bedeutung des Torhüters: „Sein Weggang fällt uns schwer – sportlich genauso wie menschlich. Seit seinem ersten Tag im Trikot des SV Mietingen war Nico weit mehr als nur ein Spieler. Er wurde schnell zu einem wichtigen Teil der Mannschaft, welcher das Team und den Verein entscheidend mitgeprägt hat. Auf dem Platz war er eine zentrale Persönlichkeit unserer Entwicklung in all den gemeinsamen Jahren. Unvergesslich bleibt der Aufstieg im Jahr 2023. Dies wird uns für immer verbinden. Mindestens genauso groß ist die Lücke, die er menschlich hinterlässt. Nico ist ein Spieler, der die Kabine und das Vereinsleben geprägt hat. Einer, der Verantwortung übernimmt und für Teamgeist steht. Mit Nico verlieren wir im Sommer nicht nur einen starken Torhüter, sondern auch einen tollen Menschen und Freund – auf und neben dem Platz.“