Nico Welzel übernimmt sportliche Leitung im Leistungsbereich Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach plant für die Zukunft. von pm · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

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Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach stellt sich im Jugendbereich weiterhin zukunftsorientiert auf und besetzt eine zentrale Schlüsselposition neu: Nico Welzel übernimmt ab sofort die sportliche Leitung im Leistungsbereich von der U14 bis zur U21.







Mit Welzel konnte die TSG ein echtes Urgestein für diese verantwortungsvolle Aufgabe gewinnen. Seit bereits 16 Jahren ist er als Trainer und Funktionär im Verein tätig und hat die Entwicklung der Nachwuchsarbeit maßgeblich mitgeprägt. Aktuell ist er Cheftrainer der U15 in der Regionenstaffel, führt sein Team nicht nur erfolgreich an der Tabellenspitze, sondern steht auch nur noch einen Schritt vor dem Einzug ins Pokal-Final-Four. Mit der neuen Aufgabe geht Welzel nun den nächsten Schritt und übernimmt noch mehr Verantwortung innerhalb der Vereinsstruktur. Ziel ist es, den Leistungsbereich weiterzuentwickeln und die Durchlässigkeit in Richtung Aktivbereich nachhaltig zu stärken.