Nico Welzel übernimmt sportliche Leitung im Leistungsbereich

Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach stellt sich im Jugendbereich weiterhin zukunftsorientiert auf und besetzt eine zentrale Schlüsselposition neu: Nico Welzel übernimmt ab sofort die sportliche Leitung im Leistungsbereich von der U14 bis zur U21.
Mit Welzel konnte die TSG ein echtes Urgestein für diese verantwortungsvolle Aufgabe gewinnen. Seit bereits 16 Jahren ist er als Trainer und Funktionär im Verein tätig und hat die Entwicklung der Nachwuchsarbeit maßgeblich mitgeprägt. Aktuell ist er Cheftrainer der U15 in der Regionenstaffel, führt sein Team nicht nur erfolgreich an der Tabellenspitze, sondern steht auch nur noch einen Schritt vor dem Einzug ins Pokal-Final-Four.
Mit der neuen Aufgabe geht Welzel nun den nächsten Schritt und übernimmt noch mehr Verantwortung innerhalb der Vereinsstruktur. Ziel ist es, den Leistungsbereich weiterzuentwickeln und die Durchlässigkeit in Richtung Aktivbereich nachhaltig zu stärken.
Auch der Vereinsvorsitzende Achim Pfeifer zeigt sich erfreut über die interne Lösung: „Es ist uns wichtig, weitere Urgesteine in verantwortliche Positionen zu integrieren. Nico hat sich über viele Jahre hinweg mit großem Engagement und vor allem durch seine sportlichen Erfolge ausgezeichnet. Er hat es absolut verdient, nun noch mehr Verantwortung im Verein zu übernehmen.“
Im Zuge dieser Neuausrichtung stellt sich die Jugendakademie der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach insgesamt breiter auf. Holger Steibel übernimmt als Abteilungsleiter schwerpunktmäßig den Verwaltungsbereich, während die konzeptionelle Leitung weiterhin in den Händen von Jörg Esswein liegt. Für den sportlichen Bereich im Entwicklungssegment bis zur U13 ist Jürgen Kolb verantwortlich, während Nico Welzel, wie bereits kommuniziert, die sportliche Leitung im Leistungsbereich von der U14 bis zur U21 übernimmt.
Mit dieser klaren Struktur schafft die TSG die Grundlage, um die erfolgreiche Nachwuchsarbeit konsequent weiterzuentwickeln und Talente nachhaltig zu fördern.