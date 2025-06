Nico Teubert hört als Trainer auf – Dominik Zapfe übernimmt

– Foto: FC Empor Weimar 06

Nach insgesamt sieben Jahren an der Seitenlinie gibt Nico Teubert sein Amt als Trainer der ersten Männermannschaft des FC Empor Weimar 06 ab. Der 49-Jährige hatte das Team zur Saison 2017/18 nach dem Abstieg in die Kreisliga übernommen. In dieser schwierigen Phase gelang es ihm, die Mannschaft zu stabilisieren und Schritt für Schritt wieder aufzubauen. Zwischenzeitlich stand das Team unter seiner Leitung sogar vor dem möglichen Aufstieg, der jedoch durch den coronabedingten Saisonabbruch verhindert wurde. Dennoch ließ sich die Mannschaft nicht aus der Bahn werfen und schaffte schließlich in der Saison 2022/23 den langersehnten Aufstieg in die Kreisoberliga.

In der darauffolgenden Spielzeit musste das Team sportlich zwar erneut den Abstieg hinnehmen, konnte jedoch dank des Rückzugs einer anderen Mannschaft die Klasse dennoch halten. Nico stellte sich auch in dieser Situation der Herausforderung und formte eine Mannschaft, die in der abgelaufenen Saison nicht nur ins Kreispokal-Halbfinale einzog, sondern am Ende mit einem starken 7. Platz eine sehr respektable Kreisoberliga-Saison spielte. Nico Teubert prägte mit seiner Arbeit nicht nur die sportliche Entwicklung, sondern brachte auch wieder Ruhe, Struktur und Identifikation in den Verein zurück. Unter seiner Leitung kehrte der FC Empor Weimar 06 auf und neben dem Platz zu neuer Stabilität. Ganz verabschieden wird sich Nico allerdings nicht: Er wird den neuen Trainer bis zum Jahresende weiterhin als Co-Trainer unterstützen und so den Übergang aktiv mitgestalten.