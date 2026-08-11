Nico Sturm: »Sowas gibt es im Raum Regensburg nur selten« Der quirlige Flügelstürmer des SV Wenzenbach sorgt auch in der Landesliga weiter für Furore von Florian Würthele · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Eine Ausnahmeerscheinung in der Landesliga Mitte: Nico Sturm. – Foto: Thomas Schneider

„In dieser Liga ist er für mich ein Ausnahmefußballer“: Das sagt Sepp Schuderer, Cheftrainer des SV Wenzenbach, über seinen Schützling Nico Sturm. Der unheimlich quirlige und dribbelstarke Flügelstürmer sorgt im Trikot des Landesliga-Neulings mehr und mehr für Aufsehen. Das galt schon zu Bezirksliga-Zeiten und auch jetzt eine Liga höher.



Fünf Mal traf Sturm in der noch jungen Saison bereits ins Schwarze. Frisch aus dem Urlaub zurückgekehrt, schnürte der Mann mit der Rückennummer 11 am vergangenen Sonntag einen Doppelpack und führte seine Mannschaft so zum 2:1-Heimsieg gegen den 1. FC Bad Kötzting. Wir hatten die Gelegenheit, uns mit dem 23-Jährigen zu unterhalten...

FuPa: Dein Doppelpack sollte letztlich spielentscheidend sein beim Heimsieg gegen Bad Kötzting. Wie ist das Spiel aus Deiner Sicht verlaufen?

Nico Sturm (23): Wir sind grundsätzlich sehr gut in die Partie gekommen. Allgemein war die erste Halbzeit sehr gut von uns und wir sind verdient mit 1:0 in Führung gegangen. Die ein oder andere Chance hätten wir allerdings noch besser ausspielen können. Kurz nach der Pause bekamen wir einen Elfmeter gegen uns, der niemals einer war, und kassierten so den Ausgleich. Anschließend wurde die Partie bei der Hitze etwas ausgeglichener. Umso mehr freut es mich natürlich, dass ich mit meinem Tor zum 2:1 der Mannschaft und uns den Sieg holen konnte. Alles in allem eine gute Leistung von uns allen, auf der wir aufbauen können.



Fünf Tore und ein Assist in den ersten drei Saisoneinsätzen – eine starke Zwischenbilanz für Dich persönlich. Hast Du Dir für diese Landesliga-Spielzeit ein bestimmtes Tore-Ziel gesteckt?

Hinsichtlich meiner Tore mache ich mir persönlich gar keinen Druck. Es macht wie gesagt einfach Spaß, mit der Mannschaft auf dem Platz zu stehen. Heißt, ich will einfach nur der Mannschaft helfen, damit wir unser Ziel gemeinsam erreichen. Nur so funktioniert das. Unterm Strich ist es völlig egal, wer die Tore schießt. Wir sind eine Mannschaft und die Defensive ist mindestens genauso wichtig.





Du spielt mittlerweile seit rund zwei Jahren für den SV Wenzenbach. Was zeichnet die Mannschaft und den Verein aus Deiner Sicht aus?

Was die Mannschaft betrifft: Es ist ein enormer Zusammenhalt entstanden und es sind alles super Jungs. Dementsprechend macht es sehr viel Spaß. Ich glaube, der Aufstieg und das alles drumherum mit dem ganzen Trubel hat uns noch enger zusammengebracht. Durch unseren Zusammenhalt sind wir eine noch ekligere zu bespielende Mannschaft. Was den Verein betrifft, ist es natürlich hervorragend, was die Vereinsführung uns alles ermöglicht mit dem tollen Gelände etc. Ich denke, dass es sowas im Raum Regensburg nur selten gibt. Zudem wurde mit Sepp Schuderer wieder ein sehr guter Trainer geholt.





Im Spiel gegen Bad Kötzting konnte sich Nico Sturm teilweise gegen zwei Gegenspieler auf einmal durchsetzen. – Foto: Walter Keller











Eine rasante Entwicklung haben nicht nur die Wenzenbacher Fußballer, sondern auch Du selbst genommen. Während der Saison 2023/24 hast Du schließlich noch für die SpVgg Ramspau in der Kreisliga gekickt, und jetzt in der Landesliga. Hast Du gewisse Ambitionen, dass es für Dich früher oder später noch weiter nach oben geht? Oder zählt für Dich nur das Hier und Jetzt?

Ich persönlich finde ich es super beim SVW. Natürlich freut es mich, dass es aktuell gut läuft – auch wenn es nur eine Momentaufnahme ist. Aber wie gesagt: Ich spiele hier und was irgendwann vielleicht mal kommt, weiß keiner. Aktuell sind meine Gedanken nur beim SVW.



Euer Saisonstart verlief mit neun Punkten aus fünf Spielen sehr ordentlich für einen Aufsteiger. Alle drei Heimspiele wurden gewonnen. Was ist für Euch in dieser Saison drin?

Der Start war natürlich super. Wir wissen aber auch, dass die Saison noch sehr lang ist und noch lange nichts entschieden ist. Wir wollen einfach in jedem Spiel alles raushauen und am Ende der Saison über dem Strich stehen. Alles andere wäre absoluter Bonus.



Am kommenden Samstag geht's in den Bayerischen Wald zum Mitaufsteiger SV Grainet: Welche Partie erwartest Du? Wie oft triffst Du?

Es wird, denke ich, wieder ein harter Kampf gegen einen Mitaufsteiger. Wir müssen einfach wieder unsere Stärken auf den Platz bringen. Gelingt uns das, bin ich fest davon überzeugt, dass wir auswärts die ersten drei Punkte holen werden. Als Stürmer ist es natürlich immer schön, wenn man Tore schießt. Nichtsdestotrotz zählen wie schon erwähnt letztendlich die nächsten drei Punkte, die wir holen können. Wer dann trifft, spielt dabei keine Rolle.



Danke für das Gespräch und alles Gute!





Das Interview führte Florian Würthele.