Nico Sigl zündet Viererpack – Böhmzwiesel feiert Punktgewinn

Die DJK Böhmzwiesel (in blau) startete mit einem Punktgewinn in die neue Saison. – Foto: Peter Solek

Der Startschuss in die Saison 2026/27 der A-Klasse Freyung bot sofort alle Zutaten für ein spektakuläres Fußball-Jahr. Den größten Aufreger des Wochenendes lieferte Nico Sigl, der den SV-DJK Karlsbach innerhalb von nur 13 Minuten im Alleingang zerlegte. Freude gab es auch in Böhmzwiesel: Nach der bitteren Null-Punkte-Vorsaison belohnte sich die DJK für eine leidenschaftliche Aufholjagd mit dem ersten Zähler seit ihrer Rückkehr. Auch der SSV Hinterschmiding, der TSV Ringelai, Perlesreut II und Waldkirchen II starteten mit Siegen in die Spielzeit.

Arbeitssieg für den Titelkandidaten aus dem Ohetal. Die Röhrnbacher-Reserve verteidigte leidenschaftlich und machte dem Favoriten das Leben extrem schwer. Ringelai tat sich im lange Zeit schwer, bewies aber die nötige Kaltschnäuzigkeit. Ex-Torschützenkönig Sebastian Drexler erlöste die Gäste kurz vor dem Pausenpfiff mit dem 0:1 in der 45. Minute. Im zweiten Durchgang hielt Röhrnbach die Partie lange offen, ehe erneut Drexler in der 88. Minute nach einem Konter mit seinem zweiten Treffer den 0:2-Endstand markierte. Ein glanzloser, aber verdienter Dreier für das Team des neuen Spielertrainers Petr Kulhánek.

Tore: 0:1 Sebastian Drexler (45.), 0:2 Sebastian Drexler (88.) ---

Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Luca Schober die Hausherren in der 47. Minute mit einem sehenswerten Treffer in Führung. Die Spielgemeinschaft schlug jedoch postwendend zurück: Benedikt Madl per Kopf in der 53. Minute und Tim Biebl in der 57. Minute drehten die Partie binnen fünf Minuten zugunsten der Gäste. Doch Böhmzwiesel steckte nicht auf. Mit enormer Lauf- und Einsatzbereitschaft stämmte sich die DJK gegen die Niederlage und belohnte sich in der 62. Minute: Kapitän Maximilian Zitt köpfte nach einer Standard zum 2:2-Endstand ein. Der erste Punktgewinn seit der Rückkehr in die A-Klasse wurde vor den 100 Zuschauern gefeiert. Am Ende der Partie sah Gäste-Akteur Jonas Schrottenbaum noch die Rote Karte (96.). Tore: 1:0 Luca Schober (47.), 1:1 Benedikt Madl (53.), 1:2 Tim Biebl (57.), 2:2 Maximilian Zitt (62.)

Rot: Jonas Schrottenbaum (96./SG Bischofsreut / Haidmühle/) ---

Die Zuschauer in Karlsbach erlebten im ersten Durchgang eine Ein-Mann-Show. Nico Sigl, Mann des Tages bei den Gästen, nutzte jede Lücke in der Karlsbacher Hintermannschaft und schnürte zwischen der 28. und 41. Minute einen lupenreinen Hattrick plus Zugabe – vier Treffer innerhalb von 13 Minuten, darunter ein verwandelter Foulelfmeter in der 32. Minute. Karlsbach wachte erst nach dem Seitenwechsel auf. Julian König verkürzte in der 50. Minute auf 1:4, ehe ein Eigentor von Mario Schröckinger in der 56. Minute noch einmal Hoffnung keimen ließ. Am Ende brachte das neue Trainerduo um Christian Weber den Vorsprung jedoch souverän über die Zeit. Tore: 0:1 Nico Sigl (28.), 0:2 Nico Sigl (32. Foulelfmeter), 0:3 Nico Sigl (38.), 0:4 Nico Sigl (41.), 1:4 Julian König (50.), 2:4 Mario Schröckinger (56. Eigentor) ---

Ein Einstand nach Maß für den neuen Perlesreuter Trainer Markus Lichtenauer. Die Heimelf überrollte den SC Herzogsreut von der ersten Minute an mit zielstrebigem Offensivfußball. Den Torreigen eröffnete Maximilian Pinker in der 11. Minute mit einem Traumtor per Außenrist aus 17 Metern direkt in den Winkel. Anschließend schlug die Stunde von Alajili Aghid, der mit einem Dreierpack (31., 45., 57.) die Weichen endgültig auf Kantersieg stellte. Simon Poschinger hatte in der 32. Minute zwischenzeitlich auf 3:0 erhöht. In der Schlussphase schraubten Fabian Stadler in der 82. Minute und Leon Strohmeier in der 85. Minute das Ergebnis auf 7:0 in die Höhe. Perlesreut II setzt sich damit am 1. Spieltag direkt an die Tabellenspitze. Tore: 1:0 Maximilian Pinker (11.), 2:0 Alajili Aghid (31.), 3:0 Simon Poschinger (32.), 4:0 Alajili Aghid (45.), 5:0 Alajili Aghid (57.), 6:0 Fabian Stadler (82.), 7:0 Leon Strohmeier (85.) ---

Der Vizemeister der Vorsaison feierte einen gelungenen Auftakt. Die Graineter-Reserve kam besser in die Begegnung, ehe der SSV das Kommando übernahm. Die spielentscheidende Szene ereignete sich unmittelbar vor der Pause: Nach einer Vorlage von Dominik Mittermeier stieg Nachwuchstalent Felix Hackl am höchsten und köpfte in der 44. Minute zur Führung ein. In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs kassierte Grainets Aaron Jarosch zudem die Gelb-Rote Karte (45.+4). In Überzahl dominierte Schmiding das Geschehen nach Belieben. Korbinian Wilhelm per Foulelfmeter in der 62. Minute und Eigengewächs Moritz Gotsmich in der Nachspielzeit (90.+3) stellten den 3:0-Endstand her. Tore: 1:0 Felix Hackl (44.), 2:0 Korbinian Wilhelm (62. Foulelfmeter), 3:0 Moritz Gotsmich (90.+3)

Gelb-Rot: Aaron Jarosch (45./SV Grainet II/Foulspiel) ---