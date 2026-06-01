Nico Seitz übernimmt zur neuen Saison

Beim FC Sindlbach steht am letzten Spieltag eine Verabschiedung an: Spielertrainer Raffael Kobrowski wird den Verein nach der Saison verlassen und sich einer neuen sportlichen Herausforderung widmen.

Aufgrund seines noch jungen Alters von 29 Jahren möchte er jedoch die Chance nutzen, nochmals in einer höheren Liga zu spielen. Diese Perspektive gab letztlich den Ausschlag für seine Entscheidung. Kobrowski hat in seiner – wenn auch kurzen – Zeit beim FC Sindlbach eine Mannschaft zu einem geschlossenen und intakten Team mit klarer Spielidee geformt.

Der Schritt fällt ihm nicht leicht, da ihm der FC Sindlbach die Möglichkeit gegeben hat, erste Erfahrungen im Trainerbereich zu sammeln – ein Weg, den er nach seiner aktiven Karriere weiterhin verfolgen möchte.

Dass nun mehrere Angebote höherklassiger Vereine vorliegen, kommt nicht überraschend. Insbesondere durch seinen Bekanntheitsgrad in der Icon League hat Kobrowski überregional auf sich aufmerksam gemacht. „Wir hätten finanziell ohnehin nicht mithalten können – und wollten das in dieser Form auch nicht“, heißt es aus Vereinskreisen. Vielmehr zeigt man Verständnis für seinen Schritt und Respekt für seine Ambitionen.

Trotz des Abschieds bleibt die Verbindung zum FC Sindlbach bestehen. Nicht zuletzt durch seine Cousins Mark und David Klemm, die weiterhin aktiv sind, dürfte der Kontakt nicht abreißen. „Vielleicht sieht man sich in ein paar Jahren wieder“, so die Hoffnung auf beiden Seiten.

Mit dem Abschied geht zugleich ein nahtloser Übergang einher: Das Traineramt übernimmt zur neuen Saison der 30-jährige B-Lizenz-Inhaber Nico Seitz. Als jüngster Sohn des regional bekannten Roland Seitz bringt er sowohl als Spieler als auch als Trainer wertvolle Erfahrung mit. Zuletzt war er bis zur Winterpause als Co-Trainer unter seinem Bruder Sven Seitz beim Bezirksligisten SF Ursulapoppenricht tätig.

Der neue Spielertrainer soll die positive Entwicklung der Mannschaft konsequent fortführen. Ziel bleibt es, attraktiven, leidenschaftlichen und engagierten Fußball zu spielen und gleichzeitig die Freude am Fußball weiter zu fördern. Die Verantwortlichen zeigen sich überzeugt, dass das Team auch künftig auf einem guten Weg ist.

Unterstützt wird er weiterhin von Co-Trainer und „Torwart-Titan“ Simon Marco, der eine wichtige Stütze innerhalb der Mannschaft und des gesamten Vereins darstellt. „Für mich ist es eine Herzensangelegenheit, einen solchen Charakter im Verein zu haben – er ist ein echter Glücksfall für uns alle“, so Abteilungsleiter Florian Reif.

So endet am letzten Spieltag zwar eine erfolgreiche Ära, gleichzeitig richtet sich der Blick bereits nach vorne – mit neuen Impulsen und frischem Ehrgeiz für die kommenden Aufgaben. Die Vorfreude auf die Saison 2026/27 ist beim FC Sindlbach bereits jetzt spürbar.