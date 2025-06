Nico Schwegmann: "Dieses Gefühl war unbeschreiblich“

Eine Bravourleistung vollbrachte die Mannschaft von Ballsport Eversburg in der 1. Kreisklasse. Neben der errungenen Meisterschaft und dem damit verbundenen Aufstieg in die Kreisliga gewann die Mannschaft sämtliche 28 Saisonspiele und feierte die grandiose Saisonleistung am letzten Spieltag gebührend mit Freunden, Fans und Familien. Wir haben mit dem 36-jährigen Spielmacher von Ballsport Eversburg Nico Schwegmann gesprochen. Der kennt sich aus, wenn es um sportliche Erfolge geht. Er ist u. a. für den TUS Bersenbrück in der Oberliga und beim BW Hollage in der Landesliga auf Torejagd gegangen. Wir haben ihm einige Fragen zu dem aussergewöhnlichen Saisonverlauf und zur

Stimmung bei Ballsport nach dem Erreichen der Meisterschaft gestellt. Die Antworten gab er uns im nachfolgenden Interview.