Nico Schürmann führt Kornwestheim beim 20:0 zur Gala

– Foto: MS / FuPa-Grafik

Ein Ergebnis, das hängen bleibt: Mit 20:0 fegte der SV Salamander Kornwestheim in der Bezirksliga Enz/Murr den TV Pflugfelden vom Platz. Mittendrin: Nico Schürmann. Der 20-Jährige erzielte vier Tore, ordnete den Kantersieg dennoch nüchtern ein – und ist der FuPa-Spieler der Woche in Württemberg. Eine Auszeichnung, die ihn ehrt, die er aber sofort in den Kontext der Mannschaft stellt.

Überraschung trotz Ausnahmeergebnis

„Nein, damit gerechnet habe ich ehrlich gesagt nicht“, sagt Schürmann offen. Nach einem solchen Resultat habe es viele Kandidaten gegeben: „Zum Beispiel Stefano Nicolazzo, der nach einer schweren Verletzung und einem halben Jahr Pause direkt mit drei Toren zurückgekommen ist. Oder auch andere Spieler, die eine starke Leistung gezeigt haben.“ Dass er selbst ausgezeichnet wurde, freut ihn dennoch: „Dass es am Ende mich getroffen hat, ehrt mich natürlich sehr – und die Mannschaftskasse freut sich am Ende ja auch.“

Seriös bis zur letzten Minute

Der Schlüssel zum 20:0 lag für Schürmann nicht in einzelnen Aktionen, sondern in der Haltung der gesamten Mannschaft. „Das Entscheidende war, dass wir das Spiel als Mannschaft über die komplette Spielzeit ernst genommen und seriös zu Ende gespielt haben.“

Dabei bleibt er realistisch: „Natürlich war es kein richtiger Prüfstein, das muss man ehrlich sagen.“ Pflugfelden sei „neu zusammengewürfelt, mit Spielern aus unteren Ligen, und muss sich erst an das Niveau der Bezirksliga gewöhnen“. Umso wichtiger sei es gewesen, konzentriert zu bleiben: „Trotzdem war es wichtig, unsere Aufgabe konzentriert zu erfüllen – und das haben wir gut gemacht.“

Tore ohne Anspruch auf Schönheit

Wie er seine Treffer erzielt, ist für Schürmann zweitrangig. „Ganz ehrlich: Mir ist es egal, wie ich die Tore mache – Hauptsache, der Ball zappelt am Ende im Netz.“ Viermal war das gegen Pflugfelden der Fall.

Ein Verein, der Heimat geworden ist

Seit der Saison 2017/18 trägt Schürmann das Trikot des SV Salamander Kornwestheim – mit nur zwei kurzen Unterbrechungen durch Auslandsaufenthalte. „Ich fühle mich hier einfach sehr wohl“, sagt er. Über die Jahre sei mehr entstanden als ein sportliches Umfeld: „Aus vielen Mitspielern sind echte Freunde geworden.“ Der Zusammenhalt gehe weit über den Platz hinaus: „Wir unternehmen auch abseits des Platzes viel gemeinsam – zuletzt zum Beispiel beim Heimspiel der Bietigheimer Steelers.“

Nicolazzo und Baumgartl als Bezugspunkte

Sein Lieblingsspieler im Team ist schnell benannt: „Im Team ist das Stefano Nicolazzo.“ Die Verbindung reicht weit zurück: „Wir kennen uns schon aus der C-Jugend von 07 Ludwigsburg, sitzen in der Kabine nebeneinander und kommen beide aus Ludwigsburg, weshalb wir oft Fahrgemeinschaften bilden.“

Schürmann schätzt ihn nicht nur menschlich: „Er ist ein super lustiger Typ und sorgt immer für gute Stimmung in der Kabine.“ Dazu komme seine Bedeutung für den Verein: „Außerdem ist er laut FuPa-Gesamtstatistik der Spieler mit den meisten Einsatzminuten bei Kornwestheim – also eine echte Kornwestheimer Legende.“

Bei den Profis nennt er Timo Baumgartl: „Ich kenne ihn persönlich und bin immer wieder beeindruckt, wie professionell und ehrgeizig er arbeitet.“

Am liebsten ganz vorne

Seine Lieblingsposition ist klar: „Am liebsten spiele ich im Sturm.“ Doch er ist variabel: „Ich kann aber auch gut über die Außen kommen.“ Im Training wagt er gelegentlich einen Perspektivwechsel: „Hin und wieder stehe ich auch mal in der Innenverteidigung, was mir ebenfalls Spaß macht.“ Im Wettkampf spielt diese Rolle derzeit keine Rolle mehr: „Diese Position habe ich aber seit der Jugend nicht mehr gespielt.“

Klassenerhalt und Pokalträume

Aktuell steht Kornwestheim auf Rang acht der Bezirksliga Enz/Murr. Der Blick geht nach vorn: „Unser Ziel ist es, in der Rückrunde deutlich besser abzuschneiden als in der Hinrunde.“ Die Gründe für die durchwachsene erste Saisonhälfte benennt Schürmann klar: „Wir hatten viele Verletzungen – unter anderem zwei Kreuzbandrisse von Leistungsträgern – und einen sehr eng getakteten Spielplan.“

Das Hauptziel ist eindeutig: „Das oberste Ziel ist es, so schnell wie möglich den Klassenerhalt fix zu machen.“ Zusätzlich lockt der Bezirkspokal: „Außerdem stehen wir noch im Pokal im Viertelfinale. Mein großes Ziel ist es, ins Endspiel einzuziehen – dafür fehlen nur noch zwei Siege.“

Erfahrungen weitergeben, gesund bleiben

Mittel- und langfristig denkt Schürmann nicht nur an sich selbst. „Mittelfristig möchte ich meine Erfahrungen aus meiner bisherigen Karriere an jüngere Spieler weitergeben und ihnen mit Rat zur Seite stehen.“ Ein zentrales persönliches Ziel bleibt die Gesundheit: „Ein wichtiges persönliches Ziel ist es außerdem, verletzungsfrei zu bleiben, da ich in meiner Laufbahn schon einige Verletzungen hatte.“

Langfristig kann er sich einen Rollenwechsel vorstellen: „Langfristig kann ich mir gut vorstellen, selbst einmal als Trainer tätig zu sein.“ Dabei kann er bestimmt auch einige Erfahrungen aus den bisherigen Stationen als Spieler unter anderem beim VfB Stuttgart und bei den Stuttgarter Kickers mitnehmen.

Basketball, Reisen und Ausgleich

Abseits des Rasens sucht Schürmann bewussten Ausgleich: „Neben dem Fußball schaue ich sehr gerne Basketball und reise viel mit meiner Freundin.“

Verantwortung auch im Beruf

Beruflich arbeitet der 20-Jährige bereits in einem anspruchsvollen Umfeld: „Ich arbeite als Vertriebsingenieur bei einem Sondermaschinenbauunternehmen in Stuttgart-Feuerbach.“

Ein junger Spieler mit Haltung

Nico Schürmann hat beim 20:0 gegen Pflugfelden vier Tore erzielt – doch seine Wirkung reicht weiter. Er ordnet ein, bleibt bodenständig und stellt das Team über alles. Genau diese Haltung macht ihn zum FuPa-Spieler der Woche: ein Angreifer mit Ehrgeiz, Maß und dem Blick für das Ganze.