Nico Michaty: Dienstältester Trainer der Liga Der Vertrag von U23-Chefcoach Nico Michaty läuft noch bis 2024.

Mindestens bis zum 30. Juni 2024 trägt Michaty noch die Verantwortung für die U23; der scheidende Nachwuchschef Frank Schaefer bestätigte diese Information. Damit bleibt der gebürtige Siegener der mit Abstand dienstälteste Trainer der Regionalliga West, schließlich ist er vier Jahre und bald sieben Monate im Amt – keiner seiner Kollegen kann ihm diesbezüglich auch nur annähernd das Wasser reichen.

Insgesamt ist Michatys Zeit als Cheftrainer am Flinger Broich geprägt von einigen Aufs und Abs. In seiner ersten Saison tütete er den Klassenerhalt mit seiner Mannschaft erst ganz kurz vor Schluss ein, in der folgenden, wegen der Corona-Pandemie abgebrochenen Spielzeit setzten sich seine Schützlinge im Tabellen-Mittelfeld fest.

Fast wie im Traum verlief die anschließende Saison: Mit dem wohl hochwertigsten Kader, über den sie jemals verfügten, brillierten die Flingerner lange Zeit. Auch die vergangene Spielzeit begann stark, bevor die Michaty-Truppe den Faden verlor und als schlechtestes Team der Rückrunde ins Ziel kam.

Durchwachsende Saison