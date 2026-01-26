– Foto: Rolf Schmietow

Nico Matern übernimmt im Sommer das Ruder beim Heeslinger SC Harsefelder Coach kehrt ins Waldstadion zurück Verlinkte Inhalte Oberliga Niedersachs. Heeslingen Nico Matern

Der Heeslinger SC hat eine zentrale Personalentscheidung für die kommende Saison getroffen. Wie der Verein auf Social Media mitteilte, wird Nico Matern ab dem Sommer die Position des Cheftrainers der 1. Herren übernehmen.



Ein Rückkehrer mit Regionalliga-Erfahrung

Für den 33-jährigen Matern ist das Engagement in Heeslingen eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte, da er bereits als Spieler für den HSC aktiv war. Derzeit ist Matern noch als Trainer beim Landesligisten TuS Harsefeld tätig, wo er das Amt nach dieser Saison zwei Jahre bekleidete. In der Winterpause gab er seinen Abschied zum Saisonende bekannt. In seiner aktiven Karriere sammelte der künftige HSC-Coach reichlich Erfahrung auf hohem Niveau: Er lief unter anderem in der Regionalliga für den Wuppertaler SV, Atlas Delmenhorst und den VfB Oldenburg auf und absolvierte zudem ein kurzzeitiges Gastspiel als Profi in den USA.

„Jetzt zurückzukehren ins Waldstadion als Cheftrainer ist natürlich etwas Besonderes für mich. Dieser Verein bedeutet mir viel“, erklärt Matern und blickt voller Vorfreude auf die neue Aufgabe. Er verspricht den Fans eine klare Handschrift: „Die Zuschauer können sich auf frischen, dynamischen und offensiven Fußball freuen und einen Trainer, der an der Seitenlinie voll mitgehen wird.“ Trotz seines jungen Traineralters verfolgt Matern ehrgeizige Ziele. Er besitzt bereits die C- und B-Lizenz und strebt die nächste Stufe an. „Ich hoffe, dass ich schon im Sommer in den Kurs zur A-Lizenz rutsche“, so Matern vor kurzem gegenüber dem Tageblatt.