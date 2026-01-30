Nico Marten verlässt den TuS Wagenfeld in Richtung TSV Wetschen

Der TuS Wagenfeld muss bereits in der Winterpause einen personellen Abgang hinnehmen. Nico Marten wird den Verein verlassen und sich dem TSV Wetschen anschließen. Damit endet vorzeitig ein gemeinsames Kapitel, das insbesondere von der sportlichen Entwicklung des jungen Spielers geprägt war.

Der Wechsel erfolgt zur laufenden Saisonpause und stellt für den TuS Wagenfeld einen Verlust dar, den man sportlich wie menschlich bedauert. Gleichzeitig überwiegt im Verein auch der Stolz darüber, einen Spieler erfolgreich auf ein höheres Leistungsniveau geführt zu haben. Marten konnte sich in Wagenfeld weiterentwickeln und den Schritt in Richtung Oberliga-Niveau vollziehen.

Die Verantwortlichen des TuS betonen, dass der Abgang trotz der sportlichen Bedeutung mit Verständnis begleitet wird. Der Wechsel zum TSV Wetschen bietet dem jungen Spieler die Möglichkeit, den nächsten Schritt in seiner Laufbahn zu gehen und sich in einem neuen Umfeld weiterzuentwickeln.