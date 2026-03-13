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Nico Mai nach Nasenfraktur mit Gesichtsmaske
Verteidiger des VfB Oldenburg erleidet im Testspiel gegen Eintracht Nordhorn eine Fraktur der Nasenwurzel
Beim Testspiel des VfB Oldenburg gegen Eintracht Nordhorn am 11. Februar 2026 ist Nico Mai verletzt worden. In der 38. Minute kam es zu einem Zusammenprall mit Torhüter Jhonny Peitzmeier. Für den 24-Jährigen hatte die Szene sichtbare und schmerzhafte Folgen.
„Es gab einen Kontakt mit meinem Gegenspieler, dann bekomme ich noch einen kleinen Stoß als ich schon im Fallen bin, stoße mit Jhonny zusammen und als nächstes spüre ich, wie mir Blut die Stirn runterläuft“, schildert Mai den Ablauf. Neben einer Platzwunde an der Stirn diagnostizierten die Ärzte im Krankenhaus eine Fraktur der Nasenwurzel. Dort wurde die Nase gerichtet, weitere Verletzungen sollten ausgeschlossen werden. Noch am Abend durfte Mai die Klinik verlassen, allerdings mit einem Gipsverband.
Eine längere Pause blieb dem Abwehrspieler erspart. In Zusammenarbeit mit dem Sanitätshaus Vienup wurde kurzfristig eine provisorische Gesichtsmaske angefertigt. „Wir haben Nico direkt ausgemessen, um ihm ersteinmal eine provisorische Gesichtsmaske zu erstellen, damit er schnell wieder ins Training kann“, sagt Orthopädietechnikermeister Joshua Vienup, der den Verein seit Längerem betreut.
Parallel entstand eine individuelle, wettkampftaugliche Maske im 3D Druck Verfahren. „Hier kommt eine sehr spezielle 3D Druck Technologie zum Einsatz. Einerseits muss die Maske robust sein, das Material darf nicht brechen, andererseits muss sie natürlich auch passen und soll Nico nicht behindern“, erklärt Vienup.
Mai ist inzwischen wieder ins Training eingestiegen. „Die Maske sitzt perfekt“, sagt der Verteidiger. Sein Blick richtet sich auf das anstehende Spiel gegen Blau Weiß Lohne. Anstoß des Nachbarschaftsduells ist am Freitag um 18:30 Uhr. Ob Mai im Kader stehen wird, entscheidet Cheftrainer Dario Fossi.