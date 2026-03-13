Nico Mai nach Nasenfraktur mit Gesichtsmaske

„Es gab einen Kontakt mit meinem Gegenspieler, dann bekomme ich noch einen kleinen Stoß als ich schon im Fallen bin, stoße mit Jhonny zusammen und als nächstes spüre ich, wie mir Blut die Stirn runterläuft“, schildert Mai den Ablauf. Neben einer Platzwunde an der Stirn diagnostizierten die Ärzte im Krankenhaus eine Fraktur der Nasenwurzel. Dort wurde die Nase gerichtet, weitere Verletzungen sollten ausgeschlossen werden. Noch am Abend durfte Mai die Klinik verlassen, allerdings mit einem Gipsverband.

Eine längere Pause blieb dem Abwehrspieler erspart. In Zusammenarbeit mit dem Sanitätshaus Vienup wurde kurzfristig eine provisorische Gesichtsmaske angefertigt. „Wir haben Nico direkt ausgemessen, um ihm ersteinmal eine provisorische Gesichtsmaske zu erstellen, damit er schnell wieder ins Training kann“, sagt Orthopädietechnikermeister Joshua Vienup, der den Verein seit Längerem betreut.