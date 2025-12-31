 2025-12-17T10:26:01.779Z

Nico Lingweiler wird bei der Novesia schmerzlich vermisst

Novesia Neuss: Die Neusser Fußballer haben eine gute Hinserie in der Kreisliga A gespielt. Warum sie nach Ansicht ihres Trainers dennoch Luft nach oben haben.

Nach Platz fünf in der vergangenen Saison wollten die Fußballer der DJK Novesia Neuss auch diese Saison in der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss oben mitspielen. Das gelingt ihr bisher gut – einen Platz weiter vorne steht sie aktuell und ist damit voll im Soll.

Saisonverlauf Die DJK hat sich zur Winterpause als starker Verfolger etabliert. Mit 34 Punkten aus 16 Spielen liegt das Team direkt hinter der Top Drei und teilt sich die Verfolgerrolle mit den SF Vorst. Die Bilanz von elf Siegen zeigt, dass die Novesia über die Hinrunde konstant gespielt hat und nur selten verschenkte Punkte zu verzeichnen sind. „Bis auf die vier Niederlagen können wir mit allen Spielen sehr zufrieden sein – wir spielen einen guten und auch erfolgreichen Fußball“, sagt Trainer Darius Ferber.

Das lief gut „Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit der Saison bisher“, sagt der Trainer. Insbesondere die Neuzugänge haben sich gut in die Mannschaft eingefügt, was ein Hauptziel von ihm war. Sorgen hatte er bei der Defensive: „Da hatte ich Angst, dass es unsere Problemstelle wird – aber es läuft richtig gut!“, so Ferber. Mit nur 19 Gegentoren hat die DJK die drittbeste Defensive der Liga. Wevelinghoven und Vorst haben jeweils ein Tor weniger kassiert. Aber auch vorne klingelt es regelmäßig: 47 eigene Treffer bedeuten die viertbeste Offensive.

Das lief schlecht Die Niederlagen waren laut Darius Ferber vermeidbar. Denn die gab es nicht gegen die Topmannschaften: Gegen den Spitzenreiter gab es einen Punkt, gegen die anderen drei Teams aus der Top Fünf gewann die DJK. Glehn, Rosellen, Orken und der TuS Grevenbroich siegten hingegen gegen die Novesia. „Bei den Spielen, die keine Top-Spiele sind, fehlt uns noch etwas die Konstanz. Da müssen wir es hinbekommen, dass wir trotzdem voll fokussiert sind und die Duelle nicht anders angehen als gegen die Spitzenmannschaften“, so der Coach. Schwierigkeiten bereiten der Novesia besonders tiefstehende Gegner: „Wenn wir das Spiel komplett selber mache müssen, fehlt uns vorne manchmal die Kreativität, um Chancen zu kreieren. Daran werden wir arbeiten.“

Zum Personal Extreme personelle Sorgen hat die DJK Novesia bisher nicht in der Saison. Einziger Wermutstropfen war der Ausfall von Stürmer Nico Lingweiler nach sechs Toren in fünf Einsätzen. „Das hat uns sehr getroffen und Nico fehlt auch die komplette Saison noch“, sagt Darius Ferber. Er rüstet seine Mannschaft noch mal auf: „Drei neue Spieler sind in Arbeit, aber noch nicht spruchreif“, sagt er.

Ausblick Am 2. Januar startet die Vorbereitung – erstmal in der Halle. „Bei den Hallenkreismeisterschaften wollen wir unser starkes Ergebnis vom Vorjahr wiederholen“, so Darius Ferber. Am 5. Januar geht es dann auch draußen auf dem Platz los. Das Ziel für die Rückrunde: Das bisher starke Ergebnis bestätigen. „Ich denke, dass die Rückrunde sogar besser wird. Denn ich glaube nicht, dass wir die Spiele, die wir verloren haben, noch mal verlieren“, sagt der Coach. „Die Mannschaft hat sich in der Hinrunde noch sehr gut weiterentwickelt.“

Ob Platz vier zur Zufriedenheit reicht oder es doch der Aufstieg in die Bezirksliga sein soll, wird erst noch geklärt. Vor der Saison wurde nur ausgegeben, dass es in die Top Fünf gehen soll. „Wir haben jetzt alle Möglichkeiten. Da wollen wir im Austausch mit der Mannschaft unser Ziel klar definieren“, so Ferber. Druck von Seiten des Vereins gibt es aber nicht.

