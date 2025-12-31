Nico Lingweiler wird bei der Novesia schmerzlich vermisst

Das lief schlecht Die Niederlagen waren laut Darius Ferber vermeidbar. Denn die gab es nicht gegen die Topmannschaften: Gegen den Spitzenreiter gab es einen Punkt, gegen die anderen drei Teams aus der Top Fünf gewann die DJK. Glehn, Rosellen, Orken und der TuS Grevenbroich siegten hingegen gegen die Novesia. „Bei den Spielen, die keine Top-Spiele sind, fehlt uns noch etwas die Konstanz. Da müssen wir es hinbekommen, dass wir trotzdem voll fokussiert sind und die Duelle nicht anders angehen als gegen die Spitzenmannschaften“, so der Coach. Schwierigkeiten bereiten der Novesia besonders tiefstehende Gegner: „Wenn wir das Spiel komplett selber mache müssen, fehlt uns vorne manchmal die Kreativität, um Chancen zu kreieren. Daran werden wir arbeiten.“
Zum Personal Extreme personelle Sorgen hat die DJK Novesia bisher nicht in der Saison. Einziger Wermutstropfen war der Ausfall von Stürmer Nico Lingweiler nach sechs Toren in fünf Einsätzen. „Das hat uns sehr getroffen und Nico fehlt auch die komplette Saison noch“, sagt Darius Ferber. Er rüstet seine Mannschaft noch mal auf: „Drei neue Spieler sind in Arbeit, aber noch nicht spruchreif“, sagt er.
Ausblick Am 2. Januar startet die Vorbereitung – erstmal in der Halle. „Bei den Hallenkreismeisterschaften wollen wir unser starkes Ergebnis vom Vorjahr wiederholen“, so Darius Ferber. Am 5. Januar geht es dann auch draußen auf dem Platz los. Das Ziel für die Rückrunde: Das bisher starke Ergebnis bestätigen. „Ich denke, dass die Rückrunde sogar besser wird. Denn ich glaube nicht, dass wir die Spiele, die wir verloren haben, noch mal verlieren“, sagt der Coach. „Die Mannschaft hat sich in der Hinrunde noch sehr gut weiterentwickelt.“
Ob Platz vier zur Zufriedenheit reicht oder es doch der Aufstieg in die Bezirksliga sein soll, wird erst noch geklärt. Vor der Saison wurde nur ausgegeben, dass es in die Top Fünf gehen soll. „Wir haben jetzt alle Möglichkeiten. Da wollen wir im Austausch mit der Mannschaft unser Ziel klar definieren“, so Ferber. Druck von Seiten des Vereins gibt es aber nicht.