Nico Lingweiler wird bei der Novesia schmerzlich vermisst

Das lief schlecht Die Niederlagen waren laut Darius Ferber vermeidbar. Denn die gab es nicht gegen die Topmannschaften: Gegen den Spitzenreiter gab es einen Punkt, gegen die anderen drei Teams aus der Top Fünf gewann die DJK. Glehn, Rosellen, Orken und der TuS Grevenbroich siegten hingegen gegen die Novesia. „Bei den Spielen, die keine Top-Spiele sind, fehlt uns noch etwas die Konstanz. Da müssen wir es hinbekommen, dass wir trotzdem voll fokussiert sind und die Duelle nicht anders angehen als gegen die Spitzenmannschaften“, so der Coach. Schwierigkeiten bereiten der Novesia besonders tiefstehende Gegner: „Wenn wir das Spiel komplett selber mache müssen, fehlt uns vorne manchmal die Kreativität, um Chancen zu kreieren. Daran werden wir arbeiten.“