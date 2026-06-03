Nico Konrad wechselt zu Germania Bleckenstedt

– Foto: Patrick Moslehner

Germania Bleckenstedt treibt die Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran und hat mit Nico Konrad den vierten Neuzugang präsentiert. Der zentrale Mittelfeldspieler wechselt aus der U19 des VfV Hildesheim nach Bleckenstedt, wo er zuletzt in der Regionalliga aktiv war.

Der Verein beschreibt Konrad als „jungen und vielversprechenden Spieler“, der in Hildesheim „eine starke und lehrreiche Saison“ absolviert habe. Seine Stärken liegen vor allem im zentralen Mittelfeld. Dort bringe er „eine spannende Mischung“ aus „Torgefahr, körperlicher Präsenz und viel Dynamik im Spiel nach vorne“ mit.

Besonders auf der Zehnerposition könne Konrad seine „kreativen Qualitäten“ einbringen, sei aber ebenso auf der „8“ oder „6“ flexibel einsetzbar und arbeite „konsequent gegen den Ball“. Germania sieht in ihm einen „hungrigen Spieler, der den nächsten Schritt im Herrenbereich gehen will“ und zudem „richtig Bock auf Entwicklung, Team und Training mitbringt“.