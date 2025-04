Nico Jäger geht auf Abschiedstour

Für den 24 Jahre alten Offensivspieler war es eines der letzten Spiele für die TSV. Der Stürmer wird in der neuen Saison für den Oberligisten Wormatia Worms auf Torejagd gehen, wie Auerbachs Sportlicher Leiter Aiad Al-Jumaili verkündete. Der gebürtige Wormser Jäger, der beim TV Lampertheim ausgebildet wurde, hat fast die gesamte Senioren-Laufbahn in Auerbach verbracht. Am Sonntag (15.30 Uhr) kann sich der Linksfuß auf seiner Abschiedstournee erneut beweisen. Dann gastieren die Rot-Weißen bei der SKV Büttelborn. Tor: 1:0 Jäger (88.). – Schiedsrichter: Maaß (Hanau). – Zuschauer: 150. – Beste Spieler: de Simone, Straschil/Lopez.

A-Liga: VfR Bürstadt – TV Lampertheim 0:4 (0:3). Ein fulminanter Start verhalf den Lampertheimer Turnern zum hochverdienten Sieg im gut besuchten Derby. Somit wird nicht nur der TVL-Klassenerhalt immer wahrscheinlicher, sondern auch der Bürstädter Abstieg in die B-Liga. Und so kassierte das Schlusslicht, bei dem der künftige Trainer Giovanni Marino unter den Zuschauern war, die 17. Niederlage. Diese verursachte in erster Linie die wackelige Defensive. „Die haben es uns leicht gemacht, Tore zu erzielen. Auf der anderen Seite aber hätten auch unsere Verteidiger viel mehr dazwischenfunken müssen, als die Bürstädter zu teilweise guten Möglichkeiten kamen“, bilanzierte Lampertheims Co-Trainer Pablo Keller. Tore: 0:1 Kutschera (6.), 0:2 Frerking (12.) 0:3 Erdem (13.), 0:4 Kutschera (69.). – Schiedsrichter: Gebert (SV Unter-Flockenbach). – Zuschauer: 120. – Beste Spieler: Omar Mohammad/Kutschera.

B-Liga: SG Hüttenfeld – SV Kirschhausen 0:4 (0:1). Die Mannschaft von Trainer Miguel da Silva feierte den mittlerweile sechsten Sieg in Folge und setzt sich dadurch im Mittelfeld fest. Zudem verkündete der Übungsleiter, dass er für den SVK auch in der nächsten Saison an der Seitenlinie stehen wird. „Ja, ich mache in Kirschhausen weiter“, betonte der Coach, der mit der Leistung seiner Mannschaft beim Tabellenletzten vor allem in der zweiten Halbzeit einverstanden war: „In dieser Phase haben wir es überragend gemacht. Wir hatten viel Ballbesitz und haben hinten nichts zugelassen.“ Vor der Pause brauchten die Gäste ein bisschen, um in die Partie zu finden. „Wir sind keine Rasen-Mannschaft“, so da Silva, der aber schon in den ersten 45 Minuten genügend Torchancen sah. Mit Wiederanpfiff klappte es dann auch mit dem Toreschießen. Tore: 0:1 Schäfer (22.), 0:2 Schäfer (53.), 0:3 Bizer (68.), 0:4 Ghanizadeh (73.). – Zuschauer: 60. – Bes. Vorkommnis: Zeitstrafe für Rodriguez Marin (SGH, 84.) nach Foulspiel. – Beste Spieler: geschlossene Leistungen auf beiden Seiten.