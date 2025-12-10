Nico Holstens Hattrick führt Oldendorf ins Viertelfinale

Viktoria Oldendorf folgt dem FC Wörpetal als zweite Mannschaft ins Viertelfinale des Kreispokals. Der Tabellenzweite der 1. Kreisklasse Nord besiegte den Kreisligisten FC Walsede am Dienstagabend auf dem heimischen Trainingsplatz mit 3:2.





Zwar stand erst am Dienstagnachmittag endgültig fest, dass am Abend gespielt werden kann, doch der Trainingsplatz in Oldendorf war in einem passablen Zustand, sodass die Bedingungen als regulär zu bezeichnen war. Obwohl Walsede auswärts antreten musste, war der Tabellenfünfte der Kreisliga vor der Partie sicherlich leicht favorisiert – auch wenn den klassentieferen Oldendorfern eine Überraschung von vornherein zuzutrauen war.



Zunächst hatte jedoch der Kreisligist die Nase vorn. Maik Müller brachte den FC Walsede in der 14. Minute mit 1:0 in Führung. Doch schon im Gegenzug glich Nico Holsten für die Viktoria aus.