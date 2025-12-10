Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Pokal
– Foto: Max Weidner
Nico Holstens Hattrick führt Oldendorf ins Viertelfinale
Viktoria Oldendorf folgt dem FC Wörpetal als zweite Mannschaft ins Viertelfinale des Kreispokals. Der Tabellenzweite der 1. Kreisklasse Nord besiegte den Kreisligisten FC Walsede am Dienstagabend auf dem heimischen Trainingsplatz mit 3:2.
Zwar stand erst am Dienstagnachmittag endgültig fest, dass am Abend gespielt werden kann, doch der Trainingsplatz in Oldendorf war in einem passablen Zustand, sodass die Bedingungen als regulär zu bezeichnen war. Obwohl Walsede auswärts antreten musste, war der Tabellenfünfte der Kreisliga vor der Partie sicherlich leicht favorisiert – auch wenn den klassentieferen Oldendorfern eine Überraschung von vornherein zuzutrauen war.
Zunächst hatte jedoch der Kreisligist die Nase vorn. Maik Müller brachte den FC Walsede in der 14. Minute mit 1:0 in Führung. Doch schon im Gegenzug glich Nico Holsten für die Viktoria aus.
Holsten war es auch, der Oldendorf mit zwei weiteren Treffern (17., 45.) bereits zur Pause mit 3:1 nach vorn brachte. Im zweiten Durchgang drängte Walsede die Gastgeber mit aller Macht in die Defensive. Doch außer einem Elfmetertor durch Benneth von Frieling (65.) sprang für den FC nichts heraus, sodass sich Oldendorf am Ende mit 3:2 durchsetzte.
Für Viktoria-Trainer Jörg Blicharski war der Erfolg seiner Mannschaft verdient: „In der ersten Halbzeit waren wir feldüberlegen und haben das auch ins Ergebnis umgesetzt. In der zweiten Halbzeit haben wir Walsedes Angriffe dann gut weg verteidigt.“