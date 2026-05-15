Nico Hernandez wechselt nach Hornau Erfahrener Mittelfeldspieler kommt von der SG Walluf +++ Klöckner freut sich über vielseitigen Spieler, der charakterlich passt von Luca Palmer · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Nico Hernandez von der SG Walluf zieht es im Sommer zum derzeitigen Spitzenreiter TuS Hornau. – Foto: Willi Roth (Archiv)

Region. Die TuS Hornau treiben ihre Kaderplanung für die kommende Saison weiter mit Hochdruck voran und können dabei einen weitere namhaften Transfer vermelden. Nico Hernandez wechselt von Verbandsligist SG Walluf zum aktuellen Tabellenführer und soll das Zentrum der Hornauer künftig entscheidend verstärken.

Mit der Verpflichtung des vielseitigen Mittelfeldspielers sichern sich die Hornauer nicht nur Qualität auf dem Platz, sondern offenbar auch einen wichtigen Charakter für die Mannschaft. Cheftrainer Andreas Klöckner zeigte sich entsprechend begeistert vom Neuzugang. „Er ist ein kompletter Spieler. Er hat die Spielintelligenz, ist flexibel einsetzbar, hat die Zweikampfstärke und ist gut in der Luft beim Kopfball“, beschreibt Klöckner die Qualitäten des Neuzugangs.

Klöckner bekommt seinen Wunschspieler Dass Hernandez schon länger ganz oben auf der Wunschliste der TuS Hornau stand, daraus macht der Trainer keinen Hehl. „Ich glaube, wir haben lange genug an ihm gebaggert“, sagt Klöckner mit einem Schmunzeln.