Nico Hernandez wechselt nach Hornau

Region. Die TuS Hornau treiben ihre Kaderplanung für die kommende Saison weiter mit Hochdruck voran und können dabei einen weitere namhaften Transfer vermelden. Nico Hernandez wechselt von Verbandsligist SG Walluf zum aktuellen Tabellenführer und soll das Zentrum der Hornauer künftig entscheidend verstärken.
Mit der Verpflichtung des vielseitigen Mittelfeldspielers sichern sich die Hornauer nicht nur Qualität auf dem Platz, sondern offenbar auch einen wichtigen Charakter für die Mannschaft. Cheftrainer Andreas Klöckner zeigte sich entsprechend begeistert vom Neuzugang.
„Er ist ein kompletter Spieler. Er hat die Spielintelligenz, ist flexibel einsetzbar, hat die Zweikampfstärke und ist gut in der Luft beim Kopfball“, beschreibt Klöckner die Qualitäten des Neuzugangs.
Klöckner bekommt seinen Wunschspieler
Dass Hernandez schon länger ganz oben auf der Wunschliste der TuS Hornau stand, daraus macht der Trainer keinen Hehl. „Ich glaube, wir haben lange genug an ihm gebaggert“, sagt Klöckner mit einem Schmunzeln.
Die Verantwortlichen sehen in Hernandez genau den Spielertypen, der dem aktuellen Tabellenführer im zentralen Bereich zusätzliche Stabilität und Variabilität verleihen und gerade durch das Karriereende von Samuel Baltes die vakante Position im Mittelfeld besetzen soll. „Das ist genau das, was wir gesucht haben für das Zentrum: Einer, der uns einfach in jeder Situation auf dem Platz hilft“, erklärt Klöckner weiter.
Nicht nur sportlich ein Gewinn
Neben den sportlichen Fähigkeiten überzeugte Hernandez die Hornauer Verantwortlichen auch menschlich. Gerade in einer Mannschaft, die hohe Ziele verfolgt, spielt der Charakter eine entscheidende Rolle. „Er hat auch schon ein gewisses Maß an Führung übernommen bei den Vereinen, bei denen er war. Er ist einfach für uns der perfekte Spieler“, betont Klöckner. Und weiter: „Charakterlich passt er auch super in das Team, er ist sehr ehrgeizig.“