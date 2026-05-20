Nico Henkel schießt Pönitz zum meisterlichen 5:2-Saisonabschluss gegen

Der feststehende Meister der Verbandsliga Ost bleibt seiner Philosophie bis zur letzten Sekunde treu! Mit einer stets offensiv ausgerichteten Marschroute und einer gewohnt lockeren Restverteidigung verabschiedete sich die SVG Pönitz standesgemäß aus der Spielzeit. Am letzten Spieltag bezwang der Champion den Aufsteiger Kieler MTV in einer torreichen Begegnung vor 102 Zuschauern mit 5:2 (3:1).

Das unbestrittene Highlight des Nachmittags im Sportzentrum Pönitz war die furiose One-Man-Show von Nico Henkel. Der Pönitzer Angreifer erwischte einen absoluten Sahnetag, traf gleich viermal und wirbelte damit die interne Torschützenliste des Meisters zum Saisonfinale noch einmal kräftig durcheinander: Mit nun 13 Saisontoren schloss er ganz vorne zum vereinsinternen Spitzenduo, bestehend aus Cedric Assmann und Oskar Herzog, auf.

Die Partie begann ohne langes Abtasten, und die Hausherren untermauerten sofort ihre meisterlichen Ambitionen. Bereits in der 4. Minute zappelte der Ball das erste Mal im Netz, als Nico Henkel zur frühen Pönitzer Führung vollstreckte. Der Kieler MTV, der trotz eines dünnen Kaders eine spielstarke Truppe aufbot, zeigte sich vom frühen Rückschlag jedoch keineswegs geschockt. Die Landeshauptstädter erarbeiteten sich in der Folgezeit erstklassige Einschussmöglichkeiten, bissen sich jedoch immer wieder am glänzend aufgelegten SVG-Schlussmann Kevin Hilbert die Zähne aus.

In der 17. Minute belohnten sich die Kieler schließlich für ihren Aufwand, als Mervin Kaiser zum 1:1-Ausgleich traf. Die Freude des Aufsteigers währte jedoch nicht allzu lange. Pönitz zog das Tempo im Offensivspiel wieder an und profitierte dabei von einer zu zögerlichen Kieler Hintermannschaft. Erneut war es Henkel, der erst auf 2:1 stellte (30.) und kurz vor dem Pausenpfiff von Schiedsrichter Philip Zeich mit seinem dritten Tagestreffer zum 3:1 (43.) einen lupenreinen Hattrick perfekt machte.

KMTV-Trainer Paul Musiol ärgerte sich nach der Partie über die vergebenen Chancen und das Abwehrverhalten im ersten Durchgang:

„Wir haben 5:2 verloren, auch, letztlich in Summe verdient. Wir hatten einen dünnen Kader dabei, aber nichtsdestotrotz eigentlich die Jungs, die da waren, eigentlich eine gute Truppe. Und wir haben leider Gottes vor allem nach dem 1:0 eins, zwei, drei Hochkaräter, die der Torwart wirklich sehr, sehr gut vereitelt. Machen trotzdem noch das 1:1. Dann schraubt der Gegner noch mal hoch, weil wir leider Gottes nicht so voller Elan verteidigen, vor allem so im letzten Drittel dem Gegner zu viel Platz gelassen haben, etwas vorsichtig verteidigt hatten. Das hätte überhaupt nicht sein müssen, aber war so. Dann gehen wir mit einem 3:1-Rückstand in die Halbzeit.“

Verwehrter Strafstoß und der finale Offensivwirbel

Nach dem Seitenwechsel bemühte sich das Trainerteam der Kieler, frischen Wind und neue Motivation auf den Platz zu bringen. In einer Phase, in der das Spiel ein wenig vor sich hinplätscherte, verbuchte der MTV zudem Pech mit den Schiedsrichterentscheidungen, als beim Stand von 4:1 ein vermeintliches Foulspiel im Pönitzer Strafraum ungeahndet blieb.

In der Schlussphase nahm die Begegnung dann noch einmal richtig Fahrt auf. Erst erhöhte Danny Brack für den Meister auf 4:1 (76.), ehe Nico Henkel nur vier Minuten später mit seinem vierten Streich des Tages das 5:1 (80.) nachlegte. Der Schlusspunkt des unterhaltsamen Nachmittags war schließlich den Gästen vorbehalten: Yannick Boisen betrieb in der 82. Minute mit dem Treffer zum 5:2-Endstand noch einmal Ergebniskosmetik.

Musiol zog trotz der fünf Gegentore ein versöhnliches Fazit über das letzte Saisonspiel und blickte bereits voller Vorfreude auf die kommenden Aufgaben in der Verbandsliga:

„Haben natürlich noch mal versucht, da zu motivieren. Ist natürlich immer schwer im letzten Spiel, wo es, für beide Mannschaften um nichts mehr geht. Schade, dass wir noch mal fünf Gegentore kassiert haben, aber alles in allem sind wir glücklich über die Saison, und wollen dann in der neuen Saison natürlich wieder an die Leistung, anknüpfen und wenn geht, natürlich noch etwas mehr nach oben gehen und Konstanz bringen.“

SVG Pönitz: Hilbert – Brack, Evers, Schmidt, Assmann (78. Valo), Kevin Keinz (63. Herzog), Staege (23. Toth), Henkel, Gramckau (85. Ramm), Lennart Balzereit, Evan Keinz (63. Durante).

Trainer: Christian Born.

Kieler MTV: Klenz – Bayer, Zils (75. Musiol), Szillat (46. Fuchs) – Boisen, Baeskow – Woywod, Henningsen (89. Timm), Kaiser, Wolter – Rudolph.

Trainer: Paul Musiol.

SR: Philip Zeich (SV Henstedt-Ulzburg).

Ass.: Wdyan Hasso, Anton Stoffers.

Z.: 102.