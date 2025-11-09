Nico Hanse schießt Angermünde zum Sieg – FC Schwedt patzt

In einer interessanten Begegnung erwischte die SG Einheit Zepernick den besseren Start. Bereits in der 7. Minute traf Tom Bittner zur frühen Führung. Der Druck der Gäste blieb hoch, und in der 23. Minute erhöhte Kevin Maek auf 2:0. Bernau kämpfte sich nach dem Rückstand zurück und kam in der 71. Minute durch René Pütt zum Anschlusstreffer. Nur zwei Minuten später folgte jedoch der Rückschlag: Pütt sah in der 73. Minute die Rote Karte. In Unterzahl konnte Bernau dem Druck der Gäste nicht mehr standhalten – in der Nachspielzeit verwandelte Paul Maurer in der 90. Minute einen Foulelfmeter zum 3:1-Endstand für Zepernick. ---

Fortuna Babelsberg tritt beim FV Preussen Eberswalde nicht an. Das Spiel wird mit großer Wahrscheinlichkeit mit 2:0 für den FV Preussen Eberswalde gewertet. Fortuna-Trainer Kai Möbius teilt gegenüber FuPa dazu mit: "Wir haben neun verletzte Spieler und dazu kamen noch ein paar Kranke, somit konnten wir keine spielfähige Mannschaft stellen." ---

Die SG Bornim wartet weiter auf den ersten Saisonsieg. Gegen den SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse verlor die Mannschaft trotz starker Anfangsphase mit 2:3. Bereits in der 3. Minute brachte Max Schmidt die Gastgeber in Führung. Neustadt glich in der 25. Minute durch Davide Ngom aus, ehe Lukas Japs kurz vor der Pause in der 45. Minute das 2:1 für die Gäste erzielte. Nach dem Seitenwechsel kämpfte sich Bornim noch einmal zurück – Mike Weißfuß traf in der 54. Minute zum 2:2. Doch nur zwei Minuten später stellte Lukas Japs mit seinem zweiten Treffer in der 56. Minute den Endstand her. Neustadt sichert sich damit wichtige Punkte im Mittelfeld, während Bornim weiterhin am Tabellenende bleibt. ---

Der SV Falkensee-Finkenkrug bleibt die Mannschaft der Stunde. Gegen den FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf feierte das Team einen 2:0-Heimerfolg. Benjamin Baur war der entscheidende Mann der Partie – mit seinem Treffer in der 32. Minute brachte er Falkensee in Führung und sorgte in der 80. Minute auch für die Entscheidung. Mit dem siebten Saisonsieg rückt Falkensee an die Spitzengruppe heran. Concordia dagegen steckt mit nur einem Sieg aus zehn Spielen weiter tief im Tabellenkeller. ---

Der SV Viktoria Potsdam bleibt das Maß aller Dinge. Beim 4:0-Auswärtssieg in Alt Ruppin zeigte der Tabellenführer erneut seine ganze Klasse. Marvin Kleihs eröffnete in der 22. Minute den Torreigen, ehe Torjäger Tom Nattermann mit Treffern in der 27., 45. und 67. Minute einen Hattrick folgen ließ. Mit dem zehnten Saisonsieg in elf Spielen baut Viktoria seine beeindruckende Serie weiter aus und bleibt ungeschlagen an der Spitze. Alt Ruppin musste die Überlegenheit der Gäste anerkennen. ---

Erster Saisonsieg für den SV 1920 Zehdenick! Nach zuvor elf sieglosen Spielen gelang der Mannschaft ein hart erkämpftes 1:0 gegen den FC 98 Hennigsdorf. Eric Nowak erzielte in der 18. Minute den einzigen Treffer des Tages und wurde damit zum Matchwinner. Zehdenick verteidigte mit großem Einsatz und brachte die knappe Führung über die Zeit. Hennigsdorf verpasste es dagegen, seine Offensivaktionen in Zählbares umzusetzen. ---

Der Schönower SV 1928 hat sich eindrucksvoll in der Spitzengruppe zurückgemeldet. Beim 3:0-Heimsieg gegen den BSC Fortuna Glienicke ließ die Mannschaft nichts anbrennen. Hein-Peter Splett brachte Schönow bereits in der 7. Minute per Foulelfmeter in Führung. In der Schlussphase legte Bartosz Barandowski in der 79. Minute nach, ehe Splett in der 83. Minute mit seinem zweiten Treffer den Endstand herstellte. ---