Nico Guroll: "Auch die alten Säcke können noch einen Sprung machen"

Der Senftenberger FC 08 beendete die Spielzeit mit einem dominanten Auftritt. Beim 10:0-Heimsieg trugen sich neben Guroll, der in der 20., 32., 48. und 56. Minute traf, auch Marcel Balke mit fünf Toren sowie Stefan Neumann mit einem Treffer in die Torschützenliste ein.

Die Rolle des 35-Jährigen auf dem Spielfeld ist variabel, zielt jedoch stets auf die Offensive ab. „Am liebsten spiele ich Zehner oder hängende Spitze mit den entsprechenden Freiheiten“, beschreibt der Mittelfeldakteur seine bevorzugte Position.

Guroll erklärte seine Leistung und die des Teams im Anschluss dieses Achtungserfolges folgendermaßen: „Besonders gut war die Leistung und Spielfreude der Mannschaft. Für mich lief es gut, da ich schmerzfrei spielen konnte und Bock auf Fußball hatte.“

Dabei passt er sich den jeweiligen taktischen Anforderungen der Begegnung an. „Meine Rolle gestaltet sich in jedem Spiel anders“, erläutert er weiter. „Manchmal werden die kreativen Momente im letzten Drittel benötigt und manchmal die Spielgestaltung aus dem Zentrum.“

Integration und neu gewachsene Stärke

Der Weg zum fünften Tabellenplatz war für die Senftenberger ein Prozess, der durch eine sportliche Neuausrichtung geprägt war. „Die Saison hat uns sehr geholfen, um uns einzuspielen und eine neue Formation zu integrieren“, resümiert Guroll. „Wir haben uns als Team gefunden und die Freude am Fußball auf ein anderes Niveau heben können.“

Auch seine persönliche Integration verlief reibungslos, seitdem er aus beruflichen Gründen in die Region wechselte. „Besonders ist die Entwicklung des Teams. In der letzten Saison haben wir den Mut gefunden, Fußball zu spielen, und es zeigt sich in den Ergebnissen. Vor vier Jahren bin ich wegen der Arbeit von Berlin nach Senftenberg gekommen und sehr froh, dass mich die Mannschaft so herzlich aufgenommen hat.“

Bescheidenheit trotz beeindruckender Statistiken

Mit 37 Scorerpunkten in 21 Spielen weist Guroll beeindruckende Offensivstatistiken vor. Er selbst relativiert diese Zahlen jedoch umgehend. „37 Scorer können sich sehen lassen, aber das war nur als Mannschaftsleistung möglich“, stellt er klar. „Jeder Einzelne im Team hat an sich gearbeitet und die Philosophie des Trainers verinnerlicht.“

Der kollektive Erfolg steht für ihn klar im Vordergrund: „Wenn wir als Team die Spiele gewinnen und viele Tore schießen, wird es zwangsläufig Spieler mit vielen Scorern geben, und mir persönlich ist es egal, wer am Ende des Tages dieser Spieler sein wird.“

Pragmatischer Blick auf die kommende Spielzeit

Für die Zukunft formuliert der Routinier pragmatische Ziele. Auf die Frage nach den Vorhaben für die Sommerpause und die neue Saison nennt er in erster Linie physische Aspekte: „Gesund und fit bleiben“ lautet die Devise.

Sportlich soll der eingeschlagene Weg fortgesetzt werden. „In der kommenden Saison wollen wir dort weitermachen, wo wir aufgehört haben.“ Darüber hinaus hegt er keine weitreichenden Karriereträume mehr. „Ehrlicherweise habe ich mir nichts besonderes vorgenommen, da der Fußball lediglich ein Hobby ist. Da liegen meine Ambitionen in anderen Bereichen“, erklärt er.

Ein augenzwinkerndes Fazit

Dass das Alter im aktuellen Kader durchaus eine Rolle spielt, thematisierte auch das Trainerteam vor dem letzten Saisonspiel. In der Kabinenansprache hieß es laut Guroll: „Wenn ihr nicht so alt wärt, würde ich sagen, ihr hättet einen Sprung nach vorne gemacht, aber ihr seid alt.“

Diese Bemerkung nimmt der Mittelfeldspieler jedoch gelassen und beweist mit seiner jüngsten Leistung ohnehin das Gegenteil auf dem Platz. „Auch die alten Säcke können noch einen Sprung machen“, kommentiert er die Worte seines Trainers abschließend.