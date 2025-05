Nico Grimbs wagt in Schweinfurt den Sprung in die 3. Liga

Der 1. FC Schweinfurt 05 gibt den nächsten Neuzugang bekannt: Der Deutsch-Österreicher Nico Grimbs kommt in die Kugellagerstadt. Der 21-jährige gebürtige Niederbayer wurde in Passau geboren. Nach seiner Zeit im Nachwuchs des TSV Waldkirchen wechselte er im Jahr 2018 ins Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) der SpVgg Greuther Fürth. Nach Tim Latteier und Torwart Toni Stahl ist Nico Grimbs der bislang dritte Neuzugang beim Meister der Regionalliga Bayern.

Nico Grimbs durchlief seit 2018 sämtliche Jugendmannschaften bei der SpVgg Greuther Fürth. In der Saison 2022/23 erzielte er in 34 Einsätzen für die zweite Mannschaft des Kleeblatts 14 Tore und bereitete fünf weitere vor. Im Juni 2023 erhielt er einen Profivertrag und wurde für die Saison 2023/24 an den Floridsdorfer AC in die 2. Österreichische Liga verliehen. Seit Sommer 2024 spielt er wieder für die zweite Mannschaft von Greuther Fürth und wird nun seine nächsten Schritte in Schweinfurt gehen.