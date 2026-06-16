Nico Freitag verlängert bei der TSG bis 2027 Verbandsligist TSG Hofherrnweiler-Unterrombach stellt die Weichen für die Zukunft. von red/pm · Heute, 22:45 Uhr · 0 Leser

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Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach kann eine weitere wichtige Personalentscheidung für die kommende Saison in der Verbandsliga vermelden: Nico Freitag hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert und wird somit auch in der Spielzeit 2026/27 das Trikot der Weststädter tragen.

Der zentrale Mittelfeldspieler Nico Freitag, der innerhalb der Mannschaft besser unter seinem Spitznamen „Friday“ bekannt ist, wechselte im Sommer 2024 aus der U19 des 1. FC Normannia Gmünd an den Sauerbach. Seitdem hat sich der 20-Jährige zu einer festen Größe im TSG-Team entwickelt. In seinen bislang zwei Spielzeiten in der Verbandsliga Württemberg absolvierte Freitag bereits 55 Partien für die TSG und konnte dabei zwei Treffer erzielen. Freitag überzeugt vor allem durch seine kämpferische Spielweise, seine starke Physis und seine Präsenz im Zentrum. Trotz seines jungen Alters verfügt er bereits über viel Erfahrung auf Verbandsliga-Niveau und gehört damit zu den wichtigen Stützen im Kader der TSG.