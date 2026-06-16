Nico Freitag verlängert bei der TSG bis 2027

Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach kann eine weitere wichtige Personalentscheidung für die kommende Saison in der Verbandsliga vermelden: Nico Freitag hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert und wird somit auch in der Spielzeit 2026/27 das Trikot der Weststädter tragen.
Der zentrale Mittelfeldspieler Nico Freitag, der innerhalb der Mannschaft besser unter seinem Spitznamen „Friday“ bekannt ist, wechselte im Sommer 2024 aus der U19 des 1. FC Normannia Gmünd an den Sauerbach. Seitdem hat sich der 20-Jährige zu einer festen Größe im TSG-Team entwickelt. In seinen bislang zwei Spielzeiten in der Verbandsliga Württemberg absolvierte Freitag bereits 55 Partien für die TSG und konnte dabei zwei Treffer erzielen.
Freitag überzeugt vor allem durch seine kämpferische Spielweise, seine starke Physis und seine Präsenz im Zentrum. Trotz seines jungen Alters verfügt er bereits über viel Erfahrung auf Verbandsliga-Niveau und gehört damit zu den wichtigen Stützen im Kader der TSG.
Aktuell laboriert der Mittelfeldspieler an einer Schulterverletzung und musste zuletzt pausieren. Die Reha verläuft jedoch positiv, sodass Nico Freitag auf dem Weg der Besserung ist. Das Ziel ist, zur Sommervorbereitung wieder vollständig ins Mannschaftstraining einzusteigen und gemeinsam mit dem Team die Vorbereitung auf die neue Saison aufzunehmen.
„Nico hat sich seit seinem Wechsel hervorragend entwickelt und bringt genau die Eigenschaften mit, die wir in unserer Mannschaft sehen wollen. Mit seiner Mentalität, seinem Einsatzwillen und seiner körperlichen Präsenz ist er für unser Spiel sehr wichtig. Trotz seiner erst 20 Jahre verfügt er bereits über eine bemerkenswerte Erfahrung in der Verbandsliga. Wir freuen uns deshalb sehr, dass er auch in der kommenden Saison das TSG-Trikot tragen wird“, betont Achim Pfeifer, Vorsitzender der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach.