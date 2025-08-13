Nico Ewert trifft vom Punkt

Im ersten Spiel unter Apensens neuem Trainer Björn Bleschke agierten beide Teams über weite Strecken auf Augenhöhe. "Allerdings waren wir im ersten Durchgang zu passiv, was unser Zweikampfverhalten anging. Auch die zweiten Bälle landeten meistens beim Gegner", sagt der Coach, der in der letzten Saison noch die dritte Mannschaft des TSV in der 2. Kreisklasse trainierte. Nach dem Wechsel machten es die Gastgeber deutlich besser, nahmen die Begegnung körperlich ab.

Nico Ewert trifft

Ein spielerischer Leckerbissen war die Partie nicht, aber umkämpft. Ein Strafstoß entschied letztlich das ausgeglichene Spiel. Nico Ewert, der monatelang verletzungsbedingt ausfiel und schmerzlich vermisst wurde, verwandelte zum 1:0-Sieg des TSV Apensen II. "Wir haken das Spiel als Erfolg ab, wissen aber auch, an welchen Punkten wir ansetzen müssen, um unsere Auftritte zu verbessern. Jetzt freuen wir uns auf das Derby am Sonntag in Ottensen, wo es sicherlich darum geht, körperliche Präsenz zu zeigen", so Björn Bleschke.

Schiedsrichter: Christian Peters - Tore: 1:0 Nico Ewert (77. Foulelfmeter)