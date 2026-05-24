Nico Eckert kehrt zum TuS Kleines Wiesental zurück

Von Fahrnau ins Kleine Wiesental: Nico Eckert – Foto: JS

Der TuS Kleines Wiesental hat sich für die kommende Saison einen Rückkehrer geangelt. Wie der A-Kreisligist bekannt gab, kehrt Nico Eckert vom FV Fahrnau zu seinem Heimatverein zurück. Bis zur B-Jugend trug er bereits das rot-weiße TuS-Trikot. "Mit ihm kehrt ein echter Torjäger zurück, der unsere Offensive verstärken wird", heißt es seitens des Spitzenreiters der A-Staffel West. Seine ersten Schritte im Aktivbereich machte Eckert 2022/23 beim B-Kreisligisten SV Todtmoos, ehe er sich dem Ligakonkurrenten Fahrnau anschloss. Für die erste Mannschaft des FVF sammelte er bisher 34 Tore und 19 Vorlagen in 53 Spielen. Für die Reserve kam er in dieser Saison zudem bisher auf 14 Treffer und acht Assists in zehn Kreisliga-C-Einsätzen.