Nico Däbritz wird neuer Cheftrainer beim VfL Pirna-Copitz Erstes Testspiel am 21. Januar 2023 gegen Freital

Däbritz ist sowohl mit dem VfL als auch mit der Landesliga bestens vertraut: Seit September 2022 gehört er zum Geschäftsstellen-Team der Pirnaer; zudem hatte er bereits von 2016 bis 2018 als Cheftrainer beim VfL fungiert und das Team in dieser Zeit in Sachsens höchster Spielklasse etabliert.

Stefan Bohne, erster Vorsitzender des VfL Pirna-Copitz, sagt: „Wir sind sehr zufrieden, die

für den VfL Pirna-Copitz optimale Lösung gefunden zu haben. Nico Däbritz ist ein absoluter

Fachmann, der über einen großen Erfahrungsschatz verfügt und zudem eine hohe

Identifikation mit dem VfL mitbringt. Wir sind überzeugt, dass er gemeinsam mit Heiko

Bandulewitz und Tino Schutz unsere junge Mannschaft in der Landesliga weiterentwickeln

und die gesteckten Ziele erreichen wird.“

Nico Däbritz, der neben seinem Traineramt auch weiterhin zum Geschäftsstellen-Team

gehören wird, sagt: „Meine Vorfreude auf die Aufgabe und die Arbeit mit der Mannschaft ist

groß. Auch bin ich überzeugt, dass es Heiko Bandulewitz, Tino Schutz und mir gemeinsam

gelingen wird, das vorhandene Potenzial des Kaders freizusetzen, damit wir eine erfolgreiche

Rückrunde spielen werden. Fakt ist, dass wir die Vorbereitung sehr konzentriert und mit

Freude nutzen müssen, um die nächsten Schritte zu machen.“

Der VfL Pirna-Copitz absolviert sein erstes Testspiel im Jahr 2023 am Samstag, den 21.

Januar, 12 Uhr, im heimischen Willy-Tröger-Stadion gegen den SC Freital. Das nächste

Punktspiel findet am 11. Februar 2023, 14 Uhr, beim FC International Leipzig statt.