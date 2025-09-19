Nico Brehm: "Wir müssen uns nicht verstecken"

Nach dem spektakulären 5:4-Auswärtserfolg beim bisherigen Tabellenführer Eichholzer SV wartet auf den FC Fetih-Kisdorf am 9. Spieltag der Landesliga Holstein gleich die nächste große Herausforderung. Die Mannschaft von Nico Brehm ist am Samstag um 13:30 Uhr zu Gast beim FC Dornbreite Lübeck – einem der ambitionierten Teams der Liga, das aktuell in starker Form agiert.

Die Lübecker untermauerten ihre Ansprüche zuletzt mit einem souveränen 4:0-Auswärtssieg beim TSV Bargteheide. Besonders auffällig: Dornbreite erzielte drei Tore innerhalb von nur zehn Minuten nach der Pause und zeigte sich sowohl offensiv wie defensiv deutlich stabiler als in den Wochen zuvor.

Doch auch die Gäste aus Kisdorf reisen mit breiter Brust an die Krempelsdorfer Allee. Der furiose Last-Minute-Sieg in Eichholz hat für Auftrieb gesorgt – und gezeigt, dass der Aufsteiger gegen jedes Team in der Liga bestehen kann. Trainer Nico Brehm äußerte sich entsprechend zuversichtlich: „Am Wochenende spielen wir auswärts bei Dornbreite, einem der Top-Teams der Liga, das gerade richtig in Fahrt kommt. Unser Spiel in Eichholz hat gezeigt, was in uns steckt und dass wir uns mit den richtigen Tugenden nicht verstecken müssen. Wir freuen uns auf ein intensives Match.“

In der Tabelle liegen beide Teams aktuell eng beieinander. Dornbreite steht mit fünf Siegen und drei Niederlagen auf Rang fünf (15 Punkte), Fetih-Kisdorf mit neun Zählern auf Rang zehn – punktgleich mit Bargteheide und nur sechs Punkte hinter den Lübeckern.